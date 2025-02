O treinador da USC, Lincoln Riley, promove uma nova contratação que está revisando o recrutamento e o financiamento nulo

O técnico da USC, Lincoln Riley, disse que a nova equipe de futebol ajudará os Trojans a serem mais competitivos para recrutar e reter jogadores. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Chad Bowden E o treinador de Notre Dame, Marcus Freeman, trabalhou juntos para construir um programa que levou o Fighting Irish a uma posição no jogo do campeonato nacional.

Então, quando USC Contratou Bowden para longe de South Bend em 24 de janeiro para se tornar o gerente geral dos Trojans, um título e uma posição crescentes no panorama de futebol universitário moderno, permaneceu uma ótima pergunta: qual seria o relacionamento entre o treinador -chefe dos Trojans Lincoln Riley E Bowden parece?

Bowden, cujo salário deve exceder US $ 1 milhão, acelerou o processo de vinculação ao se mudar para o treinador -chefe. O ex -gerente geral de 30 anos e diretor atlético da Notre Dame empacotou suas malas e foi estabelecido, pelo menos temporariamente, na casa de Riley.

“Consegui ficar na casa do treinador Riley durante a última semana e meia”, disse Bowden em sua entrevista coletiva introdutória na manhã de quarta -feira. “Essa tem sido uma ótima experiência. Consegui ter alguns de seus filetes e os filetes do Mickey Mantle Balsamic que ele faz.

“Minha esposa, você sabe, eu disse a ele que ele é o mais feliz que já estive em muito tempo”, acrescentou.

Riley, entrando em sua quarta temporada na USC, disse que a carne de Bowden virá de gerenciar o trabalho no caminho de recrutamento e nos negócios fora do campo. Ele disse que as responsabilidades de Bowden incluirão principalmente a exploração, recrutamento e gerenciamento de limites salariais.

Leia mais: USC contrata Chad Bowden de Notre Dame como gerente geral de futebol

Em Notre Dame, Bowden reuniu três tipos de reivindicações entre os 15 melhores, de acordo com o 247Sports.com, desde que se tornou diretor de recrutamento de combate ao irlandês em 2022 antes de ser promovido a gerente geral em março de 2024. Classe de recrutamento de 2025 da USC , agora incluindo uma assinatura da assinatura da empresa da empresa do suporte Aj Tuitele e da ala defensiva Jadyn Ramos-Propriety, o número 17 no país para 247Sports, enquanto o grupo de jogadores 2026 ainda é desenvolvido na sala em geral.

“Um de seus objetivos mais importantes, nossos objetivos mais importantes, com isso permitindo que nossos treinadores treinem mais”, disse Riley. “Eu sei que, por causa de um louco que soa, muitos de nossos treinadores sofrem tantas direções diferentes que você deseja estar dentro de sua organização, qualquer força que as pessoas contribuam para a mesa, você deseja acentuá -las tanto quanto você e você . Possivelmente pode.

Ao deixar as temporadas consecutivas que terminam fora da pesquisa Top 25 da Associated Press, Riley disse que teve que alterar os aspectos do programa para aumentar os resultados mais altos.

“Não estamos felizes com nenhuma parte deste programa como média ou mesmo boa, essa não é a nossa mentalidade”, disse Riley. “Alguma parte deste programa que estamos avaliando ‘, está em um nível de campeonato nacional?’ Caso contrário, está em uma tendência dessa maneira rapidamente?

Leia mais: The Times of Troy: No final do ano 3, a USC ainda não encontrou sua identidade sob Lincoln Riley

Riley credenciou a diretora atlética Jennifer Cohen, a diretora atlética Jay Hilbrands em anexo e o ex -gerente geral Dave Emerick (que agora é o diretor atlético associado de administração de futebol) para trazer a equipe. A USC contratou oficialmente dois dos ex -colegas de Notre Dame de Bowden: Dre Brown, diretor executivo de exploração e pessoal, e Zaire Turner, operações de recrutamento assistente de diretor atlético.

Enquanto Bowden disse que não entraria em detalhes sobre como a USC usará o nome, a imagem e a imagem no recrutamento, ele apresentou a estratégia dos Trojans no futuro. Ele ressaltou que grande parte de seu trabalho será visto na aula de recrutamento de 2026, em vez de abordar a temporada de 2025.

“Vamos nos especializar no ensino médio e ir a menores no portal (transferência)”, disse Bowden. “Vamos ser agressivos e atacaremos. Nossos negócios mudam todos os dias. Algo vai mudar e seremos ofensivos todos os dias. Vamos atacá -lo. Vamos atacá -lo até o ensino médio. Vamos atacá -lo através do estado da Califórnia.

Bowden, conhecido por seus pequenos métodos de recrutamento de ortodoxos em Notre Dame, brincou que Riley poderia estar “pulando de um helicóptero” ou o recém -contratado treinador -chefe associado e treinador de apoiadores Rob Ryan poderia “pular em um pára -quedas” para atrair os recrutas

Leia mais: Lincoln Riley atribui as saídas à fórmula do estilo Pro -ditando que Nil oferece ofertas

Ele disse que os relacionamentos, até agora, já estavam na mesma página que sua equipe continua a reunir um plano de jogo para o recrutamento de futebol da USC nos próximos meses e anos.

“Treinador Riley, Jen: Há um alinhamento, há uma sinergia em como vamos abordar isso, como vamos atacá -lo”, disse Bowden, cujo pai, Jim, era gerente geral da MLB para o Cincinnati Reds e Washington Nationals. “Toda vez que você tem filetes balsâmicos fenomenais … você tem um bom relacionamento”.

Introdução Ryan Rambletioso

Voltando ao futebol universitário pela primeira vez desde 1999, Rob Ryan compartilhou histórias, flexionou suas habilidades de impressão e pavimentou o pódio na quarta -feira como um lutador da WWE.

O ex -coordenador da NFL, com mais de 35 anos de experiência em treinamento, disse que o coordenador defensivo dos Trojans d’Anton Lynn é a razão pela qual ele está no University Park, fazendo uma pausa em um debate causado por Strands Polomalu de Troy em comparação com seu longo cabelos prateados.

“D’Anon fez o mesmo na UCLA”, disse Ryan, que treinou com Lynn na NFL com Buffalo e Baltimore. “Agora veio aqui, o programa estava um pouco deprimido, claramente para cima. Veja onde terminamos este ano. Veja onde terminamos este ano. Esse cara é especial. É especial.

Ryan disse que dentro do corpo de apoiadores, ele está ansioso para treinar o primeiro ano do aluno Demano Stephens II e Eric Gentry. O treinador de 62 anos, que recentemente atuou como assistente defensivo dos Raiders de Las Vegas, disse que Stephens “joga violentamente”, enquanto Gentry tem “videiras para armas”, usando seu comprimento para fazer jogadas no campo.

Treinadores promissores

Riley pode ter olhado para a velha escola contratando Ryan antes da temporada de 2025, mas também selecionou dois treinadores mais jovens para se juntar à equipe.

Trovon Reed, trinta e quatro anos, e Chad Savage, 30 anos, servirão como treinador de canto da USC, e Wing fechou e treinador de receptores internos, respectivamente. Savage, do estado do Colorado e Reed, da Flórida Central, promoveu com entusiasmo sua dedicação como treinadores e recrutadores.

“É um clichê que diz, todo mundo diz, mas eles dobram os relacionamentos”, disse Savage. “Faça sua devida diligência, mas você precisa dar às pessoas a hora do dia. Porque não importa se é uma pequena escola no centro da cidade, não importa se é uma escola Trinity (liga), você deve dar às pessoas a hora do dia.

Reed disse que o desenvolvimento do jogador é um dos principais recursos de treinamento após um período de um ano na Flórida Central.

“Vou quebrar você”, disse Reed, que jogou na NFL sob Pete Carroll. “Vou quebrar o tempo todo. Vou encontrar tudo no que você não é bom e nos tornaremos bons. E as coisas em que você é bom, permaneceremos ótimos.

Savage disse que espera que sua energia seja contagiosa na prática e seus jogadores sejam infectados.

“Quando eles fazem uma peça, não se surpreenda se você vir um treinador no campo”, disse Reed. Vou falar com o treinador (Riley). Eu poderia pegar uma bandeira ou duas, embora valerá a pena.

Obtenha as melhores, mais interessantes e mais estranhas histórias do dia da cena esportiva de Los Angeles e além do nosso boletim informativo.

Esta história apareceu originalmente em Los Angeles Times.