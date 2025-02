O treinador de asa fechada do Rams contrata os Rams, Nick Caley como um novo coordenador ofensivo

Os texanos de Houston encontraram seu próximo coordenador ofensivo: os texanos anunciaram na segunda -feira que contrataram Nick Caley, o treinador de ala fechada e o coordenador de jogos de passe do Los Angeles Rams, para liderar a ofensiva de Houston.

Caley substitui o ex -Texans OC Bobby Slowik, que foi demitido inesperadamente por Houston em janeiro após duas temporadas. Os texanos demitiram o treinador da linha ofensiva Chris Strausser junto com Slowik, apesar de fazer a pós -temporada. Houston perdeu 23-14 para o Kansas City Chiefs na rodada da Divisão AFC, cinco dias antes de Slowik ser demitido.

Caley, 42 anos, passou as duas últimas temporadas trabalhando com Sean McVay, começando como treinador de Wings fechado e vencendo a responsabilidade adicional do jogo de passe no ano passado. Antes de estar em Los Angeles, Caley passou seis temporadas em vários papéis de treinamento ofensivos no New England Patriots.

Caley agora se juntará ao pessoal do treinador -chefe DeMeco Ryans, na esperança de tornar a produção ofensiva dos texanos mais consistente na próxima temporada. Caley trabalhará com o CJ Stud Campo Mariscal, que entrará em seu terceiro ano na liga, e dois dos profissionais de Houston, o Corredor Joe Mixon e o receptor aberto Nico Collins.