(Getty Images)

Quando se trata de decisões atléticas estranhas em 2025, o Contreras High pode passar para o número 1.

O técnico de futebol Manuel Guevara disse que ele e sua equipe renunciaram depois que foram informados de que não terão permissão para realizar um treinamento sazonal com os jogadores. Ele disse que geralmente começa em janeiro com treinamento com pesos e treinamento de velocidade, mas que eles seriam proibidos, mesmo que não pagassem e que o treinamento ocorreria depois da escola.

“Não podemos ter contato com atletas até o verão”, disse Guevara.

Ele disse que eles disseram a ele que todos os esportes em Contreras não podiam se exercitar em suas estações livres, em um esforço para aumentar a participação em outros esportes.

O Escritório de Atletismo do Distrito Escolar Unificado de Los Angeles ainda não havia aprendido sobre o Editic Contreras na quarta -feira. Uma mensagem que permanece para o Atlético de Contreras não foi devolvida.

Guevara disse que alguns jogadores de futebol estavam angustiados e contemplando a transferência. Guevara é técnico de duas temporadas e trabalhou em Contreras há 16 anos.

Nos esportes do ensino médio, muitos programas de futebol treinam ao longo do ano. Se Contreras se apegar à sua nova política, resta saber se algum treinador gostaria de assumir a responsabilidade de preparar uma equipe competitiva com as novas restrições.

O Times SoCal High School para obter dezenas, histórias e uma olhada na cena do que torna os esportes de preparação são tão populares no boletim esportivo.

Esta história apareceu originalmente em Los Angeles Times.