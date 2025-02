O treinador do Clippers, Tyronn Lue, inicia sua equipe após a derrota contra o Lakers

O técnico do Clippers, Tyronn Lue, que é mostrado no início desta temporada, não ficou feliz com sua equipe na terça -feira. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

Tyronn Lue Ele sentou -se com os braços cruzados, sua voz constante e sua mensagem clara sobre seu nojo de como Tesoura Ele o causou com suas apresentações recentes e como todos precisam se ver no espelho para resolver seus problemas.

Era mais do que apenas o 122-97 Beatdown dos Lakers Na noite de terça -feira, no Intuit Dome, que havia incomodado Lue. Foi assim que seu grupo jogou nos últimos três jogos que fizeram com que o Clippers treinasse em um raro tempo para rasgar seus jogadores.

“E temos sido bons, então não posso ser, você sabe, irritante”, disse Lue. “Mas os três últimos jogos realmente me incomodaram.”

Os Clippers foram de 31 pontos para o Lakers em um momento, apenas a última apresentação que discorda.

Ele também apontou a vitória dos Clippers sobre Charlotte e sua perda em Toronto.

“Não vamos ter bons começos”, disse Lue. “Então, não estamos envolvendo a defensiva. Como 45 pontos no primeiro trimestre (para o Lakers), como se fossem muitos. E, portanto, orgulhamos de se proteger.

“Esse é o que estamos ao longo da temporada e agora os três últimos jogos decepcionaram nossos guardas e é isso que acontece. Então, temos que ser melhor. Temos que olhar no espelho e pensar se queremos ganhar ou não.

Os Lakers dispararam 54,9% do campo e 48,6% da faixa de três pontos. Isso foi contra uma defesa estelar dos Clippers que ocuparam o terceiro lugar na NBA em determinados pontos (107,2) e segundo em eficiência defensiva (106.2), entrando no jogo.

“Abordagem, hum, intensidade, esforço. Como você quer chamar ”, disse Lue. “Não estamos trazendo isso. Então, temos que consertar isso.

Kawhi Leonard teve apenas 11 pontos em quatro por 11.

LeBron James, do Lakers, luta por uma bola solta com Kris Dunn Clippers (primeiro plano) e James Harden.

Foi perguntado por que o esforço foi um problema para Clippers nos jogos recentes.

“Eu não sei”, disse Leonard. “É difícil dizer. Todos eles nos pagam para jogar este jogo e deixar tudo no chão. Então, não tenho certeza.

Leonard ainda está limitado em seus minutos. Ele jogou apenas 22:26. Mas pelo menos ele falou com a mídia após o jogo.

James Harden saiu sem falar com a mídia. Ele teve apenas sete pontos, 10 dos 12 chutes foram perdidos e foram menos de 16 em quase 30 minutos.

Os Clippers estavam deixando uma viagem de quatro jogos por oito dias, mas se recusaram a usá -lo como uma desculpa.

“Temos que, como o T-FLO disse, nos olhar primeiro no espelho e poder vir aqui e fazer o nosso trabalho”, disse Leonard. “É aí que começa. Não consigo olhar por cima do meu ombro em busca de ajuda com essas coisas sobre jogar duro.

Com sua equipe abaixo de 25 com 6:58 restantes, Lue já viu o suficiente. Ele puxou suas manchetes. Dois dos jogadores que entraram foram Patty Mills e Drew Eubanks, adquiridos no sábado do Utah Jazz para Mo Bamba, PJ Tucker, uma segunda rodada de 2030 e considerações em dinheiro.

Lue falou muito sobre Mills e Eubanks.

“Dois tipos sólidos que você gosta de ter em sua equipe”, disse Lue. “Jogue da maneira certa. Jogue duro, competir.

O prazo comercial da NBA é quinta -feira, tempo mais do que suficiente para Clippers fazer outro movimento. Com isso em mente, Lue foi perguntado se os Clippers têm o suficiente para fazer uma corrida profunda.

“Sim, eu me sinto assim”, disse Lue. “Uma vez que podemos levar os minutos de Kawhi em que precisamos levá -los, e ele é 100%, o que significa tempo, o que significa que, em termos de condição, podemos correr. Podemos superar qualquer pessoa, a qualquer momento. Além disso, se não jogarmos da maneira certa, poderíamos perder com qualquer equipe. Então, temos o suficiente no vestiário para ganhar jogos e aprofundar os playoffs. E então, temos que ter a mentalidade certa, jogar um para o outro e tudo pode acontecer.

