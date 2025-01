O treinador do Eagles, Nick Sirianni, interpreta o comentário de QB Jalen Hurts ” Jacket Jacket ‘antes do Super Bowl

O treinador -chefe do Philadelphia Eagles, Nick Sirianni, não acredita que ele deva ler muito no marechal de campo Jalen, holks chamando sua ofensiva de “jaqueta de força” após uma vitória no jogo do campeonato da NFC.

Pegue isso para o que você deseja.

O treinador emitiu sua resposta enquanto conversava com jornalistas na terça -feira, sorrindo quando perguntado sobre o que muitos viram como uma escavação de seu marechal de campo, olhando nos últimos quatro anos. Ele descreveu o comentário, pois dói simplesmente se divertir após uma grande vitória.

Aswer de Sirianni:

“Acho que ele estava se divertindo depois do jogo. Estamos ganhando algumas maneiras diferentes este ano. Acho que ele está se divertindo depois do jogo, mas eu sei. Ele disse isso muitas vezes: ‘Eu não me importo Como vencemos, não importa como vencemos, sempre que vencemos.

“Então, novamente, pensei que estava me divertindo com isso depois do jogo. Adorei como ele saiu, executou e preparado para este jogo. Eu sempre admiro por ele e o quanto ele trabalha independentemente da situação”.

Os Eagles derrotaram os comandantes de Washington através de uma explosão de 55-23 no domingo para avançar para o LIX do Super Bowl, onde enfrentará o bicampeão Kansas City Chiefs em 9 de fevereiro.

Nick Sirianni e Jalen Hurts lidera o Eagles há quatro anos. (Foto de Mitchell Leff/Getty Images)

O jogo foi uma das melhores performances de Hurts ao longo da temporada, com 246 jardas em 20 de 28 passes, um touchdown e mais três touchdowns no chão. Ele havia publicado tantos pátios aéreos apenas uma vez desde meados de outubro. Foi uma temporada negativa estatisticamente para ele em geral, sem fazer 3.000 jardas, apesar de levar o Eagles a um recorde de 14-3.

Portanto, eles doem que ele alude a Sirianni deixando -o sair de seu colete de força no fim de semana passado.

Jalen Hurts riu entre os dentes quando perguntado sobre Nick Sirianni: “Ele fez um ótimo trabalho. Ele fez um ótimo trabalho. Eu acho que me deixou sair da minha campanha de força hoje. pic.twitter.com/9dt5sxmr03 – Jori Epstein (@joriptein) 27 de janeiro de 2025

Há uma história entre esses dois que é difícil de ignorar. Seu relacionamento foi uma história importante nesta temporada, após uma partida feia nos playoffs no ano passado, feia o suficiente para que a segurança no trabalho de Sirianni seja uma questão em aberto.

Hurts certamente não ajudou as coisas quando perguntado o que Sirianni retornou, já que a troca resultante levou a Filadélfia ao pedir a manchete “O calor caloroso de Jalen Hurts de Nick Sirianni pode ser o último prego no caixão do treinador do Eagles“

Lá Era mais para sair durante a baixa temporadaMas a conversa começou a diminuir quando a temporada começou, e especialmente quando a equipe parou de perder após um começo de 2-2. No entanto, o comentário de Straitjacket ainda pode aparecer nas próximas duas semanas, e especialmente na temporada baixa, se Sirianni e Hurts perder seu segundo Super Bowl juntos.