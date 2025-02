O treinador feminino indiano U20, Joakim Alexandersson, nomeia uma equipe de 23 membros para a Copa da Copa da Juventude Pink Ladies U20

A equipe feminina da Índia está em preparação para o campeonato feminino do SAFF U20

O treinador da equipe feminina indiana U20, Joakim Alexandersson, no sábado, 15 de fevereiro de 2025, nomeou uma equipe de 23 membros para a Pink Ladies U20 Youth Cup, um torneio amigável que será realizado em Manavgat, Türkiye, de 19 de fevereiro para 25.

A equipe feminina indiana enfrentará a Jordânia (19 de fevereiro), Hong Kong (22 de fevereiro) e Rússia (25 de fevereiro). Todos os jogos começarão às 17:30 IST no Emirhan Sport Center, na cidade de Manavgat, no distrito de Antalya de Türkiye.

As mulheres da Índia Sub -20 estavam treinando na Escola de Esportes em Bengaluru, em preparação para as mulheres jogadoras de saff sub -20 que acampam em Bengaluru em Bengaluru desde dezembro, assim como outras que se juntaram ao acampamento após a conclusão da 6ª rodada do índio Liga das Mulheres em 7 de fevereiro.

Dois jogadores, Toijam Thoibisana Chanu e Kajol Dsouza, que estavam treinando com a equipe feminina em Anantapur, agora foram incluídos na equipe do U20.

As mulheres da Índia Sub20 começarão de Bengaluru a Türkiye no domingo, 16 de fevereiro.

Esquadrão de 23 membros da equipe feminina indiana de U20 para a Copa da Juventude Pink Ladies U20:

Goleiros : Keisham Melody Chanu, Moirangthem Monalisha Devi, Ribansi Jamu.

: Keisham Melody Chanu, Moirangthem Monalisha Devi, Ribansi Jamu. Defensores : Alina Chingakham, Nishima Kumari, Sahena Th, Shubhangi Singh, Thingbaijam Sanjita Devi, Toijam Thoibisana Chanu, Viksit Barra.

: Alina Chingakham, Nishima Kumari, Sahena Th, Shubhangi Singh, Thingbaijam Sanjita Devi, Toijam Thoibisana Chanu, Viksit Barra. Meio -campistas : Cindy Remruatpuii Colney, Kajol Dsouza, Kayenpaibam Anju Chanu, Khumukcham Bhumika Devi, Monisha Singha, Nameirakpam arina Devi.

: Cindy Remruatpuii Colney, Kajol Dsouza, Kayenpaibam Anju Chanu, Khumukcham Bhumika Devi, Monisha Singha, Nameirakpam arina Devi. Para a frente : Babita Kumari, Deepika Pal, Khushbu Saroj, Lingdeikim, Neha, Nongmeikapam Sibani Devi, Pooja.

: Babita Kumari, Deepika Pal, Khushbu Saroj, Lingdeikim, Neha, Nongmeikapam Sibani Devi, Pooja. Treinador : Joakim Alexandersson

: Joakim Alexandersson Assistente treinador : Nivetha Ramadss

: Nivetha Ramadss Goleiro treinador: KK Hamed

Os acessórios da equipe feminina indiana na Copa da Juventude Pink Ladies U20:

17:30 IST, 19 de fevereiro: Índia vs Jordânia

Índia vs Jordânia 17:30 IST, 22 de fevereiro: Índia vs Hong Kong

Índia vs Hong Kong 17:30 IST, 25 de fevereiro: Índia vs Rússia

Evento: Emirhan Sport Center, Manavgat

