O triplo vencedor de De’aaron Fox vem uma fração de segundo tarde demais

Não é frequente de De’aaron Fox é um passo muito lento. (Foto AP/Mike Stewart)

Se o jogo de sexta -feira entre o San Antonio Spurs e o Charlotte Hornets tivesse passado mais meio, De’aaron Fox teria sido um herói.

Infelizmente, o relógio foi a ruína de um possível vencedor do jogo para o proprietário em seu segundo jogo com o Spurs. O jogador do ano de 2023 venceu a bola e deu o tiro de que precisava, mas os funcionários o rejeitaram por serem uma fração de segundo tarde demais.

Hornets vence, 117-116.

Esse fim ocorreu após uma troca de tiros de embreagem nos últimos 10 segundos. Fox quebrou um empate de 114-114 em um arremesso com 8,4 segundos, mas milhares de pontes, ajudadas por um passe perfeito de bola Lamelo, responderam com um triplo para assumir a liderança.

A Fox se juntou ao Spurs no fim de semana passado através de uma troca de três equipes do Sacramento Kings, o culminar de um esforço para deixar uma equipe de Sacramento em dificuldades e unir forças com Victor Wembanyama no estado nativo do Texas da Guarda. Após uma estréia bem -sucedida, a Fox registrou 22 pontos, seis assistências e quatro assaltos na sexta -feira.

O novato dos Spurs, Stephon Castle, liderou todos os artilheiros com 33 pontos do banco.

A perda é a primeira de uma estrada consecutiva para o 22-27 Spurs, que enfrentará a magia de Orlando no sábado.