"O verdadeiro amor é…": A nova postagem misteriosa de Yuzvendra Chahal em meio a rumores de divórcio se tornou viral

Em meio a rumores de divórcio da esposa Dhanashree Verma, o jogador de críquete indiano Yuzvendra Chahal postou outra mensagem enigmática nas redes sociais. Houve muitos relatos e rumores sobre o divórcio de Chahal e Dhanashree nas últimas semanas, com o jogador de críquete postando uma série de postagens enigmáticas. No entanto, ainda não há confirmação oficial sobre o divórcio. Chahal se casou com Dhanashree, YouTuber, coreógrafa de dança e dentista, em 22 de dezembro de 2020, após ficar noivo dela em agosto deste ano.

A última postagem de Chahal no Instagram acabou sendo mais uma notícia misteriosa em meio aos rumores de seu divórcio.

“O amor verdadeiro é raro. Olá, meu nome é ‘Rare’”, escreveu Chahal no Instagram ao lado de uma série de fotos.

O jogador, que tem 121 postigos ODI e 96 postigos T20I para a Índia e também é o maior tomador de postigos na Premier League indiana (IPL), deixou algumas mensagens enigmáticas nas últimas semanas.





“O silêncio é uma melodia profunda para quem consegue ouvi-la acima de todo o barulho. “Sócrates”, escreveu Chahal anteriormente.

Chahal também agradeceu a seus fãs pelo apoio em uma longa postagem no Instagram, na qual afirmou que as especulações sobre seu divórcio “podem ou não ser verdadeiras”.

Enquanto isso, a esposa de Chahal, Dhanashree, reagiu ao aumento da negatividade online contra ela em meio a rumores de divórcio e expressou seus sentimentos no Instagram.

“Os últimos dias foram incrivelmente difíceis para minha família e para mim. O que é verdadeiramente desanimador é a escrita infundada, sem verificação de fatos e o ataque à minha reputação por trolls de ódio anônimos”, escreveu Dhanashree em um longo post em sua história no Instagram.

Por outro lado, Chahal não representa a Índia em nenhum formato desde agosto de 2023. Recentemente, o ex-jogador de críquete indiano que virou comentarista Aakash Chopra também acusou o BCCI e a administração do Team India de “encerrar” a carreira de Chahal sem qualquer motivo aparente.