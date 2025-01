"O verdadeiro teste é perceber quem está com você": O comentário áspero de Mohammed Shami sobre o retorno do Team India

Mohammed Shami retorna à seleção indiana após uma pausa de mais de 400 dias e vestirá a camisa azul quando a Índia enfrentar a Inglaterra no primeiro T20I da série, na quarta-feira. Shami, que jogou pela última vez pela Índia na Copa do Mundo ODI de 2023, ficou muito tempo no banco devido a uma lesão. Porém, o período de espera ajudou o jogador a se tornar mentalmente mais forte. Antes de retornar ao cenário internacional, Shami expressou sua opinião, enfatizando que o verdadeiro teste para ele foi entender quem estava com ele nesse período difícil.

“O verdadeiro teste é perceber quem está com você nos momentos difíceis – esperei o ano todo e trabalhei muito – quando corria sempre tive medo, é difícil para qualquer atleta – se machucar depois de estar em forma, ir para a NCA para reabilitação e depois voltar”, disse Shami em um vídeo compartilhado pelo BCCI nas redes sociais.

“Quando somos pequenos, nossos pais nos ensinam a andar – caímos, levantamos – mas nunca desistimos de aprender a andar – nunca devemos desistir da fome – mesmo que falhemos, temos que levantar e andar , repito – o mesmo se aplica ao esporte – se você se machucar, terá que voltar pelo seu time e pelo seu país”, acrescentou.

No vídeo do BCCI, Shami pode ser vista empinando uma pipa. O marcapasso utilizou a pipa como referência, enfatizando a importância de manter uma forte autoconfiança em momentos difíceis.

“Não importa se é empinar pipa, jogar boliche ou dirigir um carro, se você for forte e acreditar em si mesmo, acho que não vai encontrar diferença. Olha, mesmo depois de 15 anos eu consigo empinar essa pipa, então em qualquer tarefa a autoconfiança é muito importante”, disse Shami.

“Quando você marca gols e marca gols, todos estão com você. Mas o verdadeiro teste é perceber quem está com você nos momentos difíceis. Esperei o ano todo e trabalhei muito. Mesmo quando corro”, disse Shami.

Shami também agradeceu à equipe de apoio da National Cricket Academy por ajudá-lo a concluir o processo de reabilitação.

“É difícil para qualquer jogador se machucar depois de estar totalmente em forma, ir para a reabilitação da NCA e depois voltar. Quando você sofre uma lesão, sinto que você fica mais forte como atleta porque tem que repetir muitas coisas e ao mesmo tempo ser forte mentalmente. Aconteça o que acontecer, já passei desta fase. Se você trabalhar duro, eu acredito nisso”, garantiu Shami.