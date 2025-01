Oba Femi vence, Giulia imobiliza Roxanne Pérez, The Rock aparece e muito mais (7 de janeiro de 2025)

Lexis King derrota Charlie Dempsey, Stephanie Vaquer vence Fatal 4-Way Match e muito mais!

Depois de entregar um dos programas históricos do Monday Night RAW na Netflix, a WWE entregou a quinta edição do WWE NXT New Year’s Evil. A quinta edição do Mal de Ano Novo saiu do Shrine Expo Hall em Los Angeles, Califórnia. em 7 de janeiro de 2025 e contou com estrelas da marca NXT da WWE.

Um total de cinco lutas foram agendadas para o show, incluindo três lutas pelo título, uma luta pelo desafiante número 1 para o Campeonato Norte-Americano Feminino do NXT e uma luta de duplas de seis mulheres. Leia mais para descobrir o que aconteceu no Mal de Ano Novo deste ano, enquanto trazemos para você o resumo completo do show.

Resultados e destaques do NXT

Roxanne Perez (c) x Giulia – NXT Women’s Championship

A campeã feminina do NXT, Roxanne Perez, defendeu seu título contra Giulia na primeira partida no Shrine Expo Hall. Esta foi a nona defesa de título de Pérez em sua segunda disputa pelo título, enquanto Giulia buscava conquistar seu primeiro título promocional.

Ambas as mulheres deram tudo de si em uma partida incrível com muita ação, mas nenhuma das mulheres conseguiu dominar a partida por mais tempo.

Nos momentos finais da luta, Cora Jade apareceu para rolar Perez de volta ao ringue após uma queda no ringue. Porém, o árbitro não aceitou nada e a retirou do ringue. Giulia acertou uma Northern Lights Bomb para imobilizar Roxanne e se tornar a nova campeã do NXT.

Cora Jade x Stephanie Vaquer x Lola Vice x Kelani Jordan – Partida nº 1 do NXT Women’s North American Championship

Cora Jade, Stephanie Vaquer, Lola Vice e Kelani Jordan se enfrentaram em uma Fatal 4-Way Match pelo direito de desafiar Fallon Henley pelo NXT North American Women’s Championship.

A partida mostrou o quão empilhada é a divisão feminina do NXT, já que todas as quatro mulheres faziam sentido como desafiantes ao título. Nos momentos finais da luta, Vaquer limpou o ringue e acertou Jordan com seu backbreaker final para a vitória do pinfall.

Influência Fatal (Fallon Henley, Jacy Jayne e Jazmyn Nyx) vs. Gigi Dolin, Shotzi e Tatum Paxley

Fatal Influence (Fallon Henley, Jacy Jayne e Jazmyn Nyx) enfrentou a equipe de Gigi Dolin, Shotzi e Tatum Paxley em uma luta de seis mulheres na terceira partida da noite.

Sem perder tempo, o Fata Influence atacou seus oponentes enquanto Dolin, Shotzi e Paxley faziam sua entrada. Porém, a equipe de Dolin, Shotzi e Paxley se recuperou e nos momentos finais, Shotzi acertou Henley com um top rope senton e garantiu a vitória por pinfall.

NXT Heritage Cup: Lexis King (c) x Charlie Dempsey

Lexis King defendeu a NXT Heritage Cup contra Charlie Dempsey. King já havia derrotado Dempsey para conquistar a Heritage Cup no show de 24 de dezembro. No Quarter Catch Crew estava na primeira fila durante o jogo.

Nos momentos finais da partida, uma sequência desajeitada se desenvolveu após um salto, resultando em um golpe baixo acidental, mas King rapidamente aproveitou a vantagem ao acertar sua finalização para garantir a imobilização e reivindicar a vitória mais uma vez.

Trick Williams (c) x Oba Femi x Eddy Thorpe – Campeonato NXT

O campeão do NXT, Trick Williams, defendeu seu título em uma luta Triple Threat contra Oba Femi e Eddy Thorpe. Oba Femi conquistou a chance pelo título ao vencer o Iron Survivor Challenge no NXT Deadline 2024. Thorpe foi adicionado à partida após o polêmico final de seu confronto contra Williams no episódio de 17 de dezembro do NXT.

Inicialmente, a partida começou com apenas duas estrelas, já que Thorpe só apareceu mais tarde, quando foi eliminado no ringue. Na sequência final, a tentativa de Trick de acertar o chute foi frustrada quando ele bateu em uma cadeira empunhada por Thorpe.

Femi aproveitou a oportunidade e acertou seu próprio finalizador, Fall From Grace, na Williams para conquistar a vitória e se tornar o novo campeão do NXT.

A rocha aparece

Como prometido, Dwayne ‘The Rock’ Johnson fez sua aparição no Shrine Expo Hall. O Chefe Final pegou o microfone e disse algo que foi censurado, depois prometeu que os próximos seis minutos seriam os melhores.

Johnson listou seus vários apelidos, incluindo Campeão do Povo, Homem Mais Elétrico do Entretenimento e Chefe Final. Ele aborda as críticas que recebeu por ser duro com Cody Rhodes. Johnson reiterou seus comentários sobre a estreia do RAW na Netflix e elogiou Cody por carregar a empresa nos ombros.

Johnson revelou como outros lhe disseram para não ser legal com Cody ou beber tequila com ele. “Você não pode ser legal com Cody, não beba tequila com Cody!”

Ele enfatiza que ‘The Rock’ é o chefe final e está sempre pensando no futuro, pedindo aos fãs que “conheçam o seu papel, calem a boca e aproveitem o passeio”. O Final Boss revelou que sabia que viria para o NXT há algumas semanas e revelou que o presidente da WWE, Nick Khan, achou que era uma ótima ideia, mas não sabia o que dizer.

Johnson também falou sobre sua conversa com o gerente geral do NXT e sua filha Ava, que lhe disse que sentiria a diferença de energia entre o NXT e o RAW e enfatizou a importância da energia dos fãs para o desempenho dos lutadores.

Johnson encerrou o segmento declarando que sempre voltará e soltou seu icônico “Se você cheirar…” assim que o show terminou.

Resultados do WWE NXT New Year’s Evil 2025

Giulia derrotou Roxanne Pérez – NXT Women’s Championship

NXT North American No. 1 Contenders Fatal 4-Way Match: Stephanie Vaquer derrotou Kelani Jordan, Cora Jade e Lola Vice

Luta de duplas de seis mulheres: Gigi Dolin, Tatum Paxley e Shotzi derrotaram Fatal Influence

Lexis King derrotou Charlie Dempsey – NXT Heritage Cup

Oba Femi derrotou Trick Williams e Eddy Thorpe – NXT Championship

