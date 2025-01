Observações de Maiocco: Temporada desastrosa termina com derrota para os Cardinals apareceu originalmente em Área da baía esportiva da NBC

GLENDALE, Arizona – Os 49ers encerraram uma desastrosa temporada de 2024 da NFL no domingo, com muitas outras coisas dando terrivelmente errado.

Só no primeiro tempo, dois jovens promissores sofreram lesões nos joelhos, o chutador errou novamente e o recebedor Jauan Jennings desperdiçou sua chance em uma temporada de 1.000 jardas quando, bem, foi desperdiçada com pênaltis consecutivos.

O final da temporada não poderia chegar logo, e os 49ers fecharam o livro da campanha de 2024 com uma derrota por 47-24 contra o Arizona Cardinals no State Farm Stadium.

Depois de uma aparição no Super Bowl e com grandes esperanças de finalmente chegar ao topo este ano, o 49ers terminou a temporada regular em último lugar na NFC West com um recorde de 6-11 e detém a 11ª escolha geral na NFL de 2025. Rascunho.

Aqui estão as conclusões do final da temporada dos 49ers contra os Cardinals:

Expulsão prematura de Jennings

Jennings não alcançou o marco de 1.000 jardas no domingo.

E ele não tem ninguém para culpar além de si mesmo.

O técnico Kyle Shanahan e o quarterback Joshua Dobbs claramente priorizaram Jennings alcançar 77 jardas recebendo para chegar a 1.000 jardas na temporada. Mas Jennings foi atingido por pênaltis consecutivos por violência desnecessária e foi expulso a seis minutos do fim do primeiro tempo.

Até esse ponto, Jennings teve sete recepções em 10 alvos em 52 jardas. Ele termina a temporada com 77 recepções para 975 jardas e seis touchdowns.

Jennings foi multado em $ 11.817 por violência desnecessária no jogo da Semana 17 dos 49ers contra o Detroit Lions na noite de segunda-feira. A NFL também multou dois jogadores do Lions por suas ações naquela jogada.

No domingo, Jennings e o zagueiro do Arizona, Starling Thomas, foram penalizados por violência desnecessária no final de uma jogada no segundo quarto.

Na jogada seguinte, o cornerback do Cardinals, Sean Murphy-Bunting e Jennings, confundiram as coisas após o apito. Ambos os jogadores foram penalizados e expulsos. Jennings quase certamente teria 1.000 jardas se tivesse conseguido permanecer no jogo.

Na longa história dos 49ers, apenas dois jogadores convocados na sexta rodada ou mais tarde produziram temporadas de recepção de 1.000 jardas: Dwight Clark em 1981 e RC Owens em 1961.

Clark foi escolhido na 10ª rodada no draft de 1979, enquanto Owens foi escolhido na 14ª rodada em 1956.

Os 49ers selecionaram Jennings na sétima rodada com sua escolha final do draft de 2020. A equipe o dispensou antes do início de sua temporada de estreia e ele passou a maior parte daquele ano no time de treino. Jennings entrou na escalação ativa no início de 2021 e tem sido um contribuidor importante desde então. Os 49ers o contrataram com um Prorrogação do contrato por dois anos e 15,6 milhões de dólares. na baixa temporada.

Preocupações com lesões de novato

Não havia nada em jogo para os 49ers para a temporada de 2024 no domingo, então o foco se voltou para a preparação do time para a próxima temporada.

No entanto, o safety titular Malik Mustapha e o running back reserva Isaac Guerendo deixaram o jogo no primeiro tempo com lesões nos joelhos.

Guerendo sofreu lesões no joelho e tornozelo em uma jogada que resultou em um ganho de 2 jardas na quarta jogada do 49ers.

Guerendo estava com dores evidentes e foi levado de volta ao vestiário em um carrinho para observação adicional. Os 49ers anunciaram imediatamente que Guerendo ficaria de fora até o final do jogo.

Posteriormente, Mustapha sofreu uma lesão no joelho que o deixou afastado dos gramados pelo resto da partida. Mustapha teve uma temporada de estreia de sucesso com 12 partidas pelo 49ers depois de ser uma escolha de quarta rodada de Wake Forest.

Guerendo, escolhido na quarta rodada de Louisville, teve uma primeira temporada de sucesso na NFL, mas foi atormentado por lesões. Ele terminou a temporada como o segundo melhor rusher dos 49ers, com 420 jardas em 84 tentativas para uma média de 5,0 jardas. Ele marcou quatro touchdowns.

Guerendo mostrou o suficiente para se colocar em posição de competir pela vaga reserva atrás de Christian McCaffrey na próxima temporada. O principal rusher dos 49ers, Jordan Mason, está programado para ser um agente livre restrito. Mason liderou o 49ers nesta temporada com 789 jardas em 153 corridas (média de 5,2).

A gravidade dos ferimentos sofridos por Mustapha e Guerendo não foi imediatamente conhecida.

Os 49ers recorreram a Patrick Taylor para terminar o jogo como o principal rusher do time.

Os 49ers sofreram mais lesões do que deveriam como running back nesta temporada. McCaffrey perdeu o campo de treinamento e os primeiros oito jogos da temporada regular devido a tendinite bilateral. Ele apareceu em apenas quatro jogos antes de sofrer uma lesão no joelho no final da temporada. Elijah Mitchell foi colocado na reserva de lesão no final da temporada antes do início da temporada regular devido a uma lesão no tendão da coxa. A temporada de Mason chegou ao fim na semana 13 em Buffalo, com uma entorse no tornozelo.

Moody, dupla de equipes especiais, é claro

Jake Moody terminou sua segunda temporada lidando com tarefas de chute para o 49ers.

Parece ser uma decisão controversa se ele ainda estará por aí quando o 49ers abrir na próxima temporada.

Moody tem sido extremamente inconsistente na segunda metade da temporada, e essa tendência continuou no dia decisivo da campanha de 2024.

Moody acertou um chute de linha feio em uma tentativa de 51 jardas que foi desbloqueada e passou pelas colunas.

Sua próxima tentativa pareceu melhor com o pé, mas ele desviou a tentativa de 47 jardas para a esquerda.

Moody, escolhido na terceira rodada do Draft de 2023 da NFL, abriu a temporada com 13 de 14 tentativas de field goal antes de sofrer uma torção no tornozelo direito em 6 de outubro contra os Cardinals.

Depois de perder três jogos, Moody voltou e fez apenas 11 das 20 tentativas para encerrar a temporada.

Os 49ers planejam competir por Moody durante a entressafra, presumindo que optem por mantê-lo para lhe dar a chance de ganhar o cargo até 2025.

As equipes especiais dos 49ers nesta temporada sob o comando do coordenador Brian Schneider têm sido péssimas, e domingo foi mais do mesmo.

O 49ers encerrou a temporada com mais erros no jogo de chute, incluindo uma repetição do erro do início da temporada.

Em uma situação de quarta para 4 na linha de 43 jardas do Arizona, os 49ers não mantiveram sua defesa em campo. Os Cardinals assumiram a liderança com um snap para DeeJay Dallas, que ganhou 22 jardas no lado esquerdo. A jogada ajudou os Cardinals a se posicionarem para um field goal que empatou o jogo em 3 a 3 no primeiro quarto.

Uma das decisões fora de temporada que Shanahan enfrentará será como proceder em equipes especiais e se uma mudança de pessoal deve ser feita.