ODCS NFL, SELEÇÕES, PROPAGAÇÕES, ACESSÓRIOS, O QUE APOSTO NO 2025 Super Bowl: Modelo alto em Chiefs vs. Eagles

O Super Bowl 2025 acontecerá no domingo, 9 de fevereiro às 18:30 ET em Nova Orleans entre os chefes de Kansas City e Philadelphia Eagles. Qualquer apostador experiente sabe que, antes de fazer qualquer seleção do Super Bowl 2025, eles precisam observar a NFL contra as tendências de propagação do Kansas City Chiefs e da Filadelphia Eagles e das tendências superiores de apostas do Super Bowl. O apoio do vencedor absoluto conseguiu com as previsões do ATS do Super Bowl desde que o vencedor direto abordou em nove dos últimos 10 e 17 das últimas 20 edições do grande jogo. Isso ocorre porque a linha da NFL geralmente é bastante fina para este jogo, e esse também é o caso das probabilidades do Super Bowl 59 para o Eagles vs. Chefes

Kansas City é o favorito de 1,5 pontos, de acordo com as últimas chances de Chiefs vs. Eagles, depois que a Filadélfia foi a favorita de dois pontos quando coincidiu neste jogo há dois anos. O Super Bowl 2025 acima/abaixo é de 49,5 pontos, de acordo com o consenso da Sportsline. Os chefes são os favoritos da linha de pagamento -127 (risco de US $ 127 para ganhar US $ 100), enquanto os Eagles são +108 impotentes. As probabilidades do Super Bowl 59 estão listadas abaixo e O modelo avançado de computadores da SportsLine tem todas as apostas e águias da NFL vs. dicas de previsões. Chefes que você precisa para fazer as melhores seleções do Super Bowl 2025 agora.

O modelo, que simula cada jogo da NFL de 10.000 horas, aumentou mais de US $ 7.000 para jogadores de US $ 100 nas melhores equipes da NFL desde o seu início. O modelo entra no 2025 Super Bowl em um bet hott Seleções da NFL Este ano, uma impressionante taxa de sucesso de 67%. A longo prazo, está em um rolo de 211-143 nas seleções da NFL mais qualificadas que remontam à temporada de 2017 e um rolo de 65-36 nas seleções superiores da NFL desde a semana 7 de 2022.

O modelo também foi classificado entre os 10 melhores do NFLPickwatch quatro dos últimos seis anos em seleções diretas da NFL e venceu mais de 94% dos jogadores de pick’em de futebol esportivo da CBS quatro vezes durante esse período. Qualquer pessoa que segue casas de apostas e inscrições de apostas poderia ter visto retornos fortes.

Agora, ele concentrou sua atenção no último 2025 Probabilidades do Super Bowl e apostas da NFL e bloqueadas em apostas para chefes vs. Eagles.

Podemos dizer a ele que uma das seleções mais fortes da NFL do modelo é que os golpes superiores (49,5) no lixo do Super Bowl. Ambas as equipes vêm de jogos de campeonato em que o excesso de golpes com muitos pontos fora. O jogo do título da AFC teve 61 pontos combinados, eclipsando facilmente o total de 49,5, enquanto o jogo do título da NFC viu Philly chegar ao single. Os Eagles ficaram 55 pontos em Washington, quando o concurso viu 78 pontos totais incríveis, já que o excesso/menos (47) foi abatido no meio do terceiro trimestre.

O confronto do Super Bowl 57 de dois anos atrás entre essas equipes teve um dos 50 semelhantes, mas isso foi facilmente eclipsado como as equipes combinadas para 73 pontos no total. Esse é o terceiro Super Bowl de todos os tempos, e as equipes apenas adicionaram mais poder de fogo ofensivo desde então, com pessoas como Saquon Barkley, DeAndre Hopkins e Xavier Worthy.

Ambas as equipes têm uma média de mais pontos por jogo em suas carreiras na pós -temporada de 2025 do que marcaram na temporada regular. Além disso, os dois esquadrões também estão permitindo mais pontos por jogo nos playoffs do que durante a temporada regular. O modelo espera que essas tendências continuem, uma vez que o modelo avançado possui o equipamento combinado por 53 pontos, uma vez que o excesso de sucesso em mais de 50% das simulações. Veja o que a equipe retorna na Sportsline.

O modelo Sportsline também diz que um lado do Super Bowl se estende mais de 50% do tempo. Ele também possui vários acessórios intrigantes do Super Bowl para Eagles vs. Chefes, incluindo vários com mais pagamentos em dinheiro.

Então, quem ganha o Super Bowl 59 e quais acessórios dos chefes vs. Eagles você deve pular? Olhe o último Probabilidades da NFL

Chiefs vs. Eagles

