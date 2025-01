Odisha FC empata emocionante contra Gokulam Kerala

Odisha FC é o atual campeão da LIT.

Os dois grandes favoritos, Odisha FC e Gokulam Kerala FC, campeões e vice-campeões da última edição, respectivamente, empataram em 1 a 1 para abrir a temporada IWL 2024-25 no EMS Corporation Stadium na sexta-feira, 10 de janeiro. , 2025.

Os dois gols aconteceram no segundo tempo. Enquanto o Gokulam FC assumiu a liderança aos 61 minutos através de Lynda Kom Serto, Odisha encontrou o empate quando Hemam Shilky Devi marcou o gol aos 87 minutos durante este encontro crucial da IWL.

O jogo de alto risco da IWL começou com Odisha dominando grande parte da posse de bola e criando o máximo na frente do gol, a melhor dessas oportunidades resultando em um chute desviado que foi defendido pelo goleiro do Gokulam, Payal Basude.

Gokulam, por sua vez, confiou muito em seus três jogadores estrangeiros durante a maior parte do jogo, e dos três, Phoeby Owiti foi o mais prolífico, muitas vezes saindo da defesa para se unir e criar oportunidades no terceiro adversário durante esta IWL choque. .

Foi sua brilhante interação com Ratanbala Devi no segundo tempo que resultou na primeira oportunidade clara de gol de Gokulam. Depois de uma dobradinha delicada, o corte de Ratanbala foi cortado pela defesa do Odisha no escanteio. Do escanteio meio desmarcado veio um cruzamento da esquerda que Owiti cabeceou ao lado nesta intensa partida da IWL.

Lynda Kom continua em boa forma na LIT

Odisha marcou o primeiro gol justamente quando parecia que Gokulam havia assumido a liderança do jogo através da recém-criada Tigresa Azul Lynda Kom. A meio-campista recebeu um passe bastante inofensivo de fora da área, virou-se e fugiu de seu zagueiro, antes de disparar um chute brilhante de pé esquerdo no canto superior aos 61 minutos. Um mergulho Basude não teve chance neste confronto da IWL.

O fervor de ataque de Gokulam tornou-se mais desesperador com o passar do tempo. A falta de compostura parecia ser a sua ruína, com Asem Roja Devi e Owiti culpados de rematar quando acertar o alvo poderia ter sido a opção mais fácil. Ambos foram levados ao gol com passes de Catherine Aringo, com apenas o goleiro Shreya Hooda capaz de vencê-los durante esta partida crucial da IWL.

Eles finalmente conseguiram o empate, tarde demais para empatar. Aos 87 minutos, Odisha não conseguiu evitar um escanteio de forma limpa e a bola sobrou para Shilky Devi na pequena área. A zagueira estava de costas para o gol, mas lutou pelo controle antes de finalmente aproveitar a bola perdida e acertá-la na rede neste eletrizante encontro da IWL.

Os donos da casa ainda encontraram tempo para criar uma última chance de somar pontos nos acréscimos, com Faila Ikwaput jogando dentro da área pela esquerda e permitindo que ela avançasse em direção ao gol. Hooda aproveitou com gratidão seu chute fraco, concluindo esta emocionante abertura do IWL.

