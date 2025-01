Odisha FC nega rumores de realocação

Odisha FC perdeu alguns patrocinadores importantes durante a temporada ISL 2024-2025.

O Odisha FC emitiu um comunicado oficial rejeitando recentes notícias da mídia, sugerindo a possível transferência do clube de Bhubaneswar como “completamente falsa e enganosa”. O clube da Indian Super League (ISL) reafirmou o seu compromisso com Odisha, enfatizando a sua forte parceria com o governo do estado e o Departamento de Desporto e Serviços Juvenis (DSYS).

“O Odisha FC continua profundamente comprometido com as suas raízes em Odisha e desfruta de uma parceria forte e frutífera com o Governo de Odisha e o Departamento de Esportes e Serviços Juvenis (DSYS). “Temos orgulho de representar o povo de Odisha no cenário do futebol nacional e internacional”, acrescentou.

O proprietário do Odisha FC, Rohan Sharma, se abre a desafios

No entanto, o Odisha FC enfrenta uma incerteza financeira significativa após a retirada de vários patrocinadores importantes no meio da temporada. O proprietário do Odisha FC, Rohan Sharma, recentemente levou para Sharma revelou que patrocinadores locais, incluindo nomes proeminentes como Serajuddin Responsible Mining, Rungta Steel e Jindal Panthers, retiraram seu apoio após uma mudança no governo estadual.

Apesar desses contratempos, Sharma continua comprometido com o clube e seus torcedores. Numa série de tweets sinceros, destacou o progresso do Odisha FC sob a sua liderança, incluindo o desenvolvimento de equipas masculinas e femininas competitivas e os esforços para investir no futebol juvenil. “Construímos uma equipa masculina e uma equipa feminina competitivas e reconhecemos que precisamos de fazer mais nas camadas jovens”, escreveu Sharma, reafirmando a sua ambição de desenvolver talentos futebolísticos em Odisha.

Sharma lamentou as mudanças políticas que desencadearam a perda de patrocínio e enfatizou o impacto mais amplo de tais mudanças nas franquias esportivas. Ele expressou frustração com os desafios, mas afirmou que o clube ainda está ativo nos mercados de transferências e está focado em construir uma equipe da qual os torcedores possam se orgulhar.

Os problemas financeiros também suscitaram críticas de alguns adeptos, que apelaram ao clube para que resolva a situação de forma mais eficaz. Em resposta à reação dos torcedores, Sharma expressou sua decepção, mas reiterou sua dedicação em priorizar o clube e seus torcedores. “Para todos que trabalham na OFC, o clube e os torcedores sempre vêm em primeiro lugar, mesmo que não seja do meu interesse fazê-lo”, tuitou.

