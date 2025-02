Odisha FC vs Hyderabad FC Alinhamentos, notícias da equipe, previsão e visualização

O Odisha FC procurará completar o dobro da liga sobre os Nizams.

O Indian Club of the Super League (ISL) Odisha FC bloqueará os chifres contra o Hyderabad FC no Kalinga Stadium na noite de sexta -feira com a classificação do playoff em sua mente. Com a temporada chegando ao fim e apenas alguns jogos permanecem, a corrida pelos seis primeiros lugares está se aquecendo.

Com as duas equipes interessadas em terminar a temporada no máximo, o jogo promete ser uma questão emocionante. O malabarismo entrará nesse acessório depois de garantir uma vitória dominante por 6 a 0 sobre os oponentes desta semana no acessório reverso.

No entanto, Hyderabad estará ansioso para se vingar quando eles tomarem o lançamento no Kalinga Stadium.

As apostas

Odisha fc

Odisha só conseguiu garantir um ponto em sua última saída contra o Punjab FC depois de descer para 10 homens. Enquanto eles tiveram boas chances de obter pontos do partido, os Sheres os levaram ao limite. A inconsistência entre os jogadores de alto nível para dar um passo à frente quando sua equipe precisa mais deles está prejudicando suas possibilidades.

Lobera estará ansioso para obter um resultado, já que os malucos enfrentam adversários favoráveis, que consideraram generosamente em novembro. Se eles não chegarem aos seis primeiros, será uma grande decepção para seus fãs.

Hyderabad FC

A ambição do clube de escalar a mesa da Super League India teve um sinal muito positivo após seu último resultado contra o Mohammedan SC. Com uma equipe talentosa, os Nawabs mostraram sua qualidade em uma vitória da declaração por 3-1. Embora a falta de acabamento clínico geralmente os deixe frustrados, o último jogo será um sinal encorajador para os fãs.

Os problemas defensivos da equipe também contribuíram para suas lutas. Erros individuais e a falta de jogo de unidade coesa se mostraram caros para Nawabs. A comunicação aprimorada e uma abordagem mais disciplinada entre os defensores são importantes, pois o clube procura terminar a temporada com força.

Lesões e notícias do equipamento

Rahul KP será suspenso pelas próximas partidas para a equipe local. O atacante Odisha Roy Krishna também foi descartado pelo resto da temporada devido a uma lesão no ligamento cruzado. Para Nizams, todos os jogadores estão em forma e estarão disponíveis para o jogo.

Cabeçalho

Jogos jogados: 12

Odisha FC vence: 7

Hyderabad FC vence: 4

Sorteios: 1

Alinhamentos previstos

Odisha FC (4-2-3-1):

Hyderabad FC (4-2-3-1):

Jogadores para olhar

Hugo Boumous (Odisha FC)

Em uma temporada cheia de altos e baixos para os malucos, o meio-campista marroquino-francês tem sido positivo constante para sua equipe. Boumous tem sido uma figura influente que ajudou sua equipe a obter resultados. Embora sua folha de estatísticas possa não parecer, ele é a principal força criativa para malabaristas.

Espera -se que um jogador que tenha a confiança de Lobera, Boumous, continue sua boa forma. Ele esperará continuar sua excelente maneira para o restante das partidas garantir o local entre os seis primeiros da equipe.

Boj Mohammed (Hyderabad FC)

O lado esquerdo será o homem que levará em consideração os nizams direcionados a esse acessório. Manoj fez contribuições notáveis ​​nas duas extremidades do campo e tem sido um dos melhores jogadores indianos de toda a liga nesta temporada. Seu ritmo permite que ele faça os atentados percorrerem o flanco esquerdo e se juntarem ao ataque.

Ele acumulou contribuições de três gols nesta temporada, incluindo duas assistências no último jogo.

Você sabia?

O Odisha FC concedeu um gol em cada um dos seus últimos sete jogos.

O Hyderabad FC concedeu um gol em cada um dos seus últimos 14 jogos.

Quando o Odisha FC lidera 1-0 em casa, eles ganham 71% de suas partidas.

O número médio de objetivos nas reuniões entre Odisha FC e Punjab FC é 3,8.

Teledifusão

A partida Odisha FC vs Hyderabad FC será disputada no Kalinga Stadium na sexta -feira (14 de fevereiro de 2025). O jogo começará às 19h30.

O jogo será exibido ao vivo no Sports 18 e Star Sports 3. Os espectadores internacionais também podem ver o jogo em um aplicativo de futebol.

O jogo será exibido ao vivo no Sports 18 e Star Sports 3. Os espectadores internacionais também podem ver o jogo em um aplicativo de futebol.