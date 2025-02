Odisha FC vs linhas FC Punjab, notícias da equipe, previsão e visão anterior

Odisha FC enfrentará o Punjab FC no último jogo da 21ª semana em ISL

O Odisha FC bloqueará os chifres contra o Punjab FC no Kalinga Stadium na noite de segunda -feira na Super Liga da Índia (ISL). À medida que a temporada está chegando ao fim e poucos jogos permanecem, a corrida pelos seis primeiros lugares está se aquecendo e ambas as equipes estão nesta corrida e a conquista do acessório restante é crucial para eles.

Ambas as equipes têm sido muito inconsistentes em seu desempenho e certamente procurarão não repetir os mesmos erros repetidamente nas próximas partidas. Ambas as equipes terão que estar no seu melhor para obter um resultado positivo no próximo jogo.

As apostas

Odisha fc

Odisha FC enfrentou uma derrota dos cabelos fora de casa quando eles perderam por 2-1. Eles tiveram uma boa oportunidade de obter pontos do jogo, mas o cartão vermelho de Ahmed Jahouh fez a diferença no resultado. Apesar de ter tanta experiência, o marroquino cometeu erros repetidamente nesta temporada, o que custou à sua equipe. Os principais jogadores não avançam quando sua equipe precisa mais deles.

Lobera retornará às linhas táteis e espera obter um resultado, já que os mal -humorados sentirão falta dos dois jogadores mais experientes Ahmed Jahouh e Mourtada Fall. Se eles não chegarem aos seis primeiros, será um grande desconforto para eles. Esse acessório certamente aumentará seu moral se vencer em casa.

Punjab FC

Os Shers foram destruídos quando enfrentaram os marinheiros em casa quando perderam o jogo por 3 a 0. Os erros individuais custam muito o Punjab FC nesta temporada e certamente complicaram o trabalho da equipe técnica. Na primeira metade da temporada, eles voaram sobre a mesa, mas depois disso, eles caíram constantemente pontos e deixaram outras equipes superá -los.

O Punjab tem um bom esquadrão que pode obter resultados, mas eles devem se concentrar e evitar qualquer erro, pois os gigantes são realmente bons para aproveitar essas situações.

Lesões e notícias do equipamento

Ahmed Johouh e Mourtada Fall serão suspensos pelas próximas partidas para a equipe local. O resto dos jogadores está em forma para jogar. Para Sheres, todos os jogadores estão em forma e estarão disponíveis para o jogo.

Cabeçalho

Jogos jogados: 3

Odisha FC: 1

Punjab FC: 2

Desenhos: 0

Alinhamentos previstos

Odisha FC (4-2-3-1):

Punjab FC (4-2-3-1):

Ravi Kumar (GK), Khaiminthang Lhungdim, Suresh Mitei, Ivan Novoselec, Abhishek Singh, Nikhil Prabhu, Filip Mrzljak, Muhammad Suhail, Ezequiel Vidal, Nihal Sudeesh, Luka Majces

Jogadores para olhar

Hugo Boumous (Odisha FC)

Hugo Boumous poderia ser mais conhecido por seu estilo e exposição, mas ele é o líder indiscutível quando se trata de assistências no ISL. (Cortesia: ISL Media)

Embora esta temporada tenha sido cheia de altos e baixos para as mal-humoradas, o homem marroquino-alfera tem sido positivo para eles. Como sempre, Hugo Boumous está ajudando sua equipe a obter resultados. Embora suas estatísticas possam não parecer muito impressionantes, ele é a principal força criativa para os gigantes. Lobera confia totalmente nele, e ele entregou. Ele esperará continuar sua excelente maneira para o restante das partidas garantir o local entre os seis primeiros da equipe. Em 17 jogos, ele marcou três gols e deu cinco assistências.

Ivan Novoselec (Punjab FC)

O croata provavelmente foi uma das melhores contratações da temporada, pois sempre dá o seu melhor em campo e garante que sua equipe funcione bem defensivamente. Embora nos últimos acessórios, eles tenham concedido objetivos de baixo preço, o desempenho da Novoselec foi a primeira categoria. É provavelmente o melhor centro da liga e, sem sua ausência, os Sheres sofrem de maneira muito defensiva. Ele é alguém que é muito bom de St, além de duelos aéreos. O desempenho de Novoselec será muito importante nas próximas partidas, já que Punjab ainda está na corrida dos seis primeiros.

Você sabia?

O vencedor de sua última reunião foi Ivan NovoseElec

Quando o Odisha FC lidera 1-0 em casa, eles ganham 50% de suas partidas

O número médio de objetivos nas reuniões entre Odisha FC e Punjab FC é 2,64

Teledifusão

A partida de Odisha FC vs Punjab FC será disputada no Kalinga Stadium na segunda -feira (10 de fevereiro de 2025). O jogo começará às 19h30.

O jogo será exibido ao vivo no Sports 18 e Star Sports 3. Os espectadores internacionais também podem ver o jogo em um aplicativo de futebol.

