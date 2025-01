Odisha Warriors derrotou Delhi SG Pipers para vencer o confronto de abertura

Yibbi Jansen marcou dois gols na vitória do Odisha Warriors por 4 a 0 sobre o Delhi SG Pipers na Liga Indiana de Hóquei Feminino.

A primeira Liga Indiana de Hóquei Feminino (HIL) 2025 começou no domingo com Odisha Warriors derrotando Delhi SG Pipers por 4 a 0 em Ranchi. Yibbi Jansen (16 e 37), Baljeet Kaur (42) e Freeke Moes (43) marcaram pelo Odisha Warriors.

A Liga Indiana de Hóquei Feminino foi inaugurada com uma cerimônia deslumbrante onde artistas apresentaram a cultura de Jharkhand. Kalpana Soren, membro da Assembleia Legislativa, governadora de Jharkhand e esposa do ministro-chefe de Jharkhand, Hemant Soren, entregou o troféu da Liga Indiana de Hóquei Feminino junto com os capitães das quatro equipes femininas da HIL.

O primeiro quarto foi cauteloso, já que ambas as equipes, jogando pela primeira vez, demoraram para entrar no ritmo. Os Pipers e Warriors tiveram algumas meias chances, mas não conseguiram encontrar o toque final, já que o primeiro quarto terminou sem gols.

Yibby Jansen teve a honra de marcar o primeiro gol da Liga Indiana de Hóquei Feminino. Os Warriors venceram um escanteio de pênalti aos 16 minutos. Jansen, um dos melhores drag flicks do jogo, não se enganou ao mandar seu drag flick para longe da goleira Elodie Picard.

Os Pipers venceram o primeiro escanteio aos 21 minutos, mas o chute não foi bem recebido. Os Pipers fizeram bem ao ganhar outro escanteio de pênalti imediatamente. O drag flick de Deepika foi recebido pela defesa dos Warriors.

A equipe de Delhi chegou mais perto aos 26 minutos ao vencer o terceiro escanteio de pênalti. A goleira Jocelyn Bartram fez algumas defesas antes dos Pipers ganharem um escanteio longo. Do outro lado, os Warriors conquistaram o segundo pênalti do jogo, aos 27 minutos. Desta vez, Picard esticou a luva para evitar a jogada de arrasto de Jansen.

Os Pipers tiveram mais posse de bola e se afirmaram mais, mas a defesa do Warriors se manteve firme para se manter à frente no intervalo.

Os Warriors aumentaram a vantagem no meio do terceiro quarto, com Jansen novamente marcando. A estrela holandesa disparou seu arrasto para o canto, dando a Stephanie de Groof, que estava posicionada na trave, pouco tempo para reagir.

Cinco minutos depois, os Warriors estavam com vantagem de 3 a 0. Baljeet Kaur driblou na linha do gol e passou para Neha Goyal. A bola quicou em Baljeet no taco de Neha e o primeiro passou por cima de Picard.

Os Pipers mal tiveram tempo de se reagrupar antes que os Warriors montassem outro ataque e marcassem o quarto gol da noite. Freeke Moes superou alguns desafios antes de lançar a bola para Picard.

Os Warriors se contentaram em defender sua liderança no quarto período, enquanto os Pipers tentavam encontrar um gol de consolação. Os Warriors ficaram com 10 jogadores por cinco minutos depois que o capitão Neha recebeu um cartão amarelo aos 49 minutos. Infelizmente, os Pipers não conseguiram aproveitar a vantagem numérica.

Os Pipers venceram dois pênaltis nos dois minutos finais, mas a defesa do Warriors lidou com eles de forma eficaz para fechar uma vitória desigual por 4 a 0.

