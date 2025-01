Odisha Warriors emergem campeões da edição inaugural e ganham o título do Soorma Hockey Club to Life

Rutuja Dadaso Pisal marcou os dois gols na vitória do Odisha Warriors ao título.

A edição inaugural da Women’s Hockey India League (HIL) 2024-25 chegou ao fim com Odisha Warriors levantando o título com uma difícil vitória por 2 a 1 sobre o Soorma Hockey Club na final no Marang Gomke Jaipal Singh Munda Astro Turf Hockey Hockey Hockey Hóquei Estádio de Hóquei em Ranchi hoje.

Rutuja Dadaso Pisal (20′, 56′) deu aos Warriors a vantagem no segundo quarto, mas Penny Squibb (28′) empatou para o Soorma pouco depois. No entanto, Rutuja voltou a marcar no final do jogo e selou a vitória dos Warriors.

Foi um confronto de alta intensidade desde o início, com Freeke Moes do Odisha Warriors fazendo o primeiro tackle no círculo, enquanto o Soorma Hockey Club continuou a ser exemplar na defesa e girou a posse lentamente para ganhar o controle do jogo.

No entanto, as idas e vindas não resultaram em uma oportunidade significativa de chute até que Neha do Warriors encontrou Rutuja Dada dada Pisal na frente do gol, mas o goleiro do Soorma acusou Savita de espalhar a situação e o primeiro quarto terminou sem gols.

A batalha no meio-campo continuou no segundo quarto, mas o avanço surgiu do nada, quando Victoria Sauze tentou passar para o círculo, mas foi desviada e Rutuja estava alerta para colocar a bola por cima de Savita para dar a liderança aos Warriors.

Soorma avançou em busca do empate e conquistou o segundo pênalti faltando dois minutos para o final do quarto. Penny Squibb se adiantou e arrastou a bola para além da goleira do Warriors, Jocelyn Bartram, no canto inferior direito do gol para restaurar a paridade.

Soorma assumiu a liderança assim que o terceiro quarto começou, com Charlotte Englebert e Olivia Shannon testando Jocelyn Bartram em várias ocasiões. Eles então ganharam um escanteio de pênalti em cinco minutos, mas a tentativa de gol de Jyoti foi desviada. Os Warriors então tentaram recuperar o controle, tornando o jogo de ponta a ponta, mas nenhum deles conseguiu marcar até o final do terceiro quarto.

O último quarto foi tenso, com ambas as equipes buscando jogar pelo seguro. Faltando oito minutos para o final do jogo, os Warriors conquistaram o primeiro escanteio de pênalti, mas o chute de Neha foi bem desviado para o gol. Pouco depois, em contra-ataque, Rutuja pegou uma bola perdida no círculo e acertou entre as pernas de Savita para dar a liderança aos guerreiros.

Eles ganharam outro escanteio de pênalti no minuto seguinte, mas o chute de Yibbi Jansen foi facilmente cobrado. Os Warriors sofreram os avanços do Soorma nos minutos finais e conquistaram o título com uma vitória por 2 a 1.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; Baixe o khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp E Telegrama