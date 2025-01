Oficiais de desenvolvimento de árbitros zonais da AIFF conduzem testes para árbitros

Os testes da AIFF foram realizados em Kalyani de 15 a 17 de dezembro.

O lote de 2025 de testes de seleção do Projeto Future India, sob o esquema do Centro de Excelência de Árbitros (CORE), foi conduzido pelos Oficiais de Desenvolvimento de Árbitros Zonais (ZRDO) da AIFF em três locais em dezembro de 2024.

Os julgamentos foram realizados em Kalyani, Bengala Ocidental (15 a 17 de dezembro), Ahmedabad, Gujarat (18 a 20 de dezembro) e Thiruvananthapuram, Kerala (20 a 22 de dezembro).

Em Kalyani, 16 mulheres e 13 homens candidatos das zonas leste, nordeste e norte participaram das provas. Entretanto, em Ahmedabad, participaram cinco mulheres e 10 homens da Zona Ocidental. Em Thiruvananthapuram, 10 mulheres e 17 homens da Zona Sul participaram dos testes.

Os participantes foram avaliados pela AIFF segundo parâmetros como aptidão física, domínio das Leis do Jogo, além de avaliações práticas de jogo e oral.

Qual é o caminho a seguir para os testes de seleção do Projeto Future India?

Os candidatos selecionados permanecerão sob a égide do Departamento de Arbitragem da AIFF por dois anos e passarão por seis módulos de treinamento, cada um com duração de quatro dias.

Cada módulo deste projeto AIFF fará parte de um programa residencial, gerido pela respetiva Zona ZRDO e por um Instrutor de Árbitros de Elite AIFF.

O Projeto Future India é uma iniciativa que visa desenvolver um conjunto de árbitros que possam se destacar nos mais altos níveis do jogo.

As atividades de desenvolvimento de árbitros zonais da AIFF serão realizadas em cinco centros, com o objetivo de permitir que as associações membros realizem as suas próprias atividades de desenvolvimento de árbitros, em linha com a Visão 2047.

A AIFF identificou três locais (Kalyani, Ahmedabad e Thiruvananthapuram) para acolher actividades de desenvolvimento de arbitragem zonal ao longo do ano. Posteriormente, serão concluídas mais duas sedes nas regiões Norte e Nordeste, como parte do mesmo projeto.

