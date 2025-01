Ogni semifinalista del CFP è a caccia del titolo nazionale tanto atteso

Redenzione. Compensazione. Vendetta.

Qualunque di queste parole R tu veneri di più, ha tutte a che fare con il modo in cui i College Football Playoff arrivano alla resa dei conti che è le semifinali di questa settimana: un quartetto di storie che sono selvaggiamente diverse ma essenzialmente identiche nel loro nucleo.

I tanto attesi playoff ampliati, iniziati con una dozzina di squadre, sono scesi a quattro. Mancano vistosamente dal resto del campo le squadre che hanno dominato l’SRP sin dal suo inizio. Clemson e Georgia furono eliminate. Anche l’Oregon, che ha mantenuto il primo posto per gran parte della stagione, è stato mandato a casa. Gli ex campioni dell’Alabama e della LSU, insieme ai finalisti dello scorso anno Michigan e Washington, non sono nemmeno scesi in campo.

Tutto ciò ha aperto le porte a questi ultimi quattro programmi per dare loro la possibilità di ribaltare la loro reputazione di lunga data – in alcuni casi, molto, molto lunga – con la grande gomma magica dorata a sole due vittorie dalla loro presa.

Notre Dame contro Penn State all’Orange Bowl. Ohio State contro Texas al Cotton Bowl. Due di quelle squadre avanzeranno e avranno la possibilità di alleviare il loro eterno dolore. Gli altri due entrano in un altro inverno nel familiare circolo vizioso del gelido dubbio.

“Penso che gran parte della storia di queste partite riguarderà gli allenatori, e va bene. Siamo grandi ragazzi, ce la faremo”, ha detto James Franklin, alla sua undicesima stagione come Penn State capo allenatore ma il suo primo CFP. . “Ma per me, la vera storia è l’opportunità che tutti noi abbiamo di premiare queste grandi università e le persone che ci hanno supportato nella buona e nella cattiva sorte. Per riportare quella sensazione di campionato in questa città, sarà fatto ogni passo per arrivarci. .” ne vale la pena.”

Jeff Heuerman dell’Ohio State detiene il trofeo del campionato nazionale 2014 dopo la vittoria della partita per il titolo dei Buckeyes sull’Oregon. Greg Nelson/Sports Illustrated tramite Getty Images

Ci sono stati così tanti passaggi. Ma per questi quattro programmi, ogni passo di trazione sembra essere stato inevitabilmente in inferiorità numerica e rallentato dalle scivolate e dagli inciampi sul terreno dei loro rivali più disprezzati.

“Ci sono gli stessi ragazzi nella stanza di un mese fa”, ha detto l’allenatore dell’Ohio State Ryan Day alla fine della scorsa settimana dopo la vittoria della sua squadra sull’Oregon, contro cui ha perso a Eugene in ottobre. “Niente di ciò che è successo in passato, o davvero il rumore che c’è (fuori) dall’edificio, ha qualcosa a che fare con la nostra preparazione, la nostra concentrazione e il nostro processo. Questo è ciò in cui ci siamo tuffati.

“Non abbiamo bisogno di motivazioni extra per vincere questa partita. Una cosa che motiva la nostra squadra è l’opportunità di giocare insieme un’altra settimana”.

I Buckeyes, con il loro tanto decantato roster alimentato da NIL, hanno perso due partite durante la stagione regolare, la più eclatante The Game contro Michigan, una dura sconfitta per 13-10 contro i Wolverines non classificati, la loro quarta sconfitta consecutiva nella rivalità, da qui la vittoria di Day eredità. a “un mese fa”. È passato un decennio da quando l’Ohio State ha celebrato il suo titolo nazionale più recente, l’ottavo del programma, guadagnato nella primissima edizione dell’SRP. Anche adesso, dopo le vittorie nei playoff su Tennessee e Oregon, gran parte dei social media di OSU sono ancora arrabbiati con Day per non avere titoli Big Ten e vittorie contro That Team Up North.

Vince Young corre per il touchdown vincente nella vittoria del campionato del Texas contro l’USC nel gennaio 2006. Robert Beck/Sport illustrati tramite Getty Images

Lo stato dell’Ohio affronta il Texas, il programma che ha coniato la frase “siamo tornati”, solo per perdere ripetutamente quella moneta sotto il sedile del suo camioncino arancione bruciato. I Longhorns hanno trascorso un po’ di tempo in questa stagione, la prima nella SEC, al n. 1 nel paese. Ma hanno anche perso le due partite più importanti giocate pre-SRP, entrambe contro altri giocatori part-time della Georgia. Il loro ultimo premio è stato guadagnato forse nella più grande partita di football universitario mai giocata quando hanno chiuso la stagione 2005 sconfiggendo l’USC al Rose Bowl. Ma questo avvenne quasi un decennio prima che ci fosse un playoff, guadagnato invece nell’ottava edizione del BCS Championship Game.

“La storia di ciò che è il posto e di come è diventato quello che è è la vera ragione per cui vuoi lavorare qui, ma c’è un equilibrio nell’usare quel passato per spostarsi nel futuro invece di riposare sugli allori”, ha detto Steve Sarkisian. , che è al suo quarto anno da allenatore ad Austin, ma ha sperimentato lo stesso equilibrio di un professionista durante i periodi alla USC, in Alabama e persino come giocatore alla BYU.

“La gente mi chiede della pressione dei tifosi, persone che hanno amato l’Università del Texas per tutta la mia vita, ma per me deriva dal fare la cosa giusta dai nomi sugli edifici, dalle statue e dalle immagini che vedi dagli allenatori e gli allenatori. giocatori che sono stati qui prima di noi, dico ai nostri ragazzi che abbiamo la possibilità di essere uno di loro per sempre.

Frank Jacobs festeggia dopo aver segnato al Fiesta Bowl di Notre Dame, la vittoria sul West Virginia che suggellò il titolo nazionale del 1988. Andy Hayt/Sports Illustrated/Getty Images

L’intero campus di Notre Dame assomiglia a quello descritto da Sark: un gigantesco museo del calcio. Letteralmente un’eco risvegliata che veglia su ogni cortile e su ogni corridoio. South Bend è innegabilmente uno dei capisaldi del football universitario. Invece di Knute Rockne, i Quattro Cavalieri e una stanza piena di Trofei Heisman.

Ma mentre la storia del Golden Domed è sempre stata la sua più grande risorsa, ha anche dimostrato di essere la sua ancora più pesante, costantemente indicata come l’unica ragione per cui un programma indipendente può rimanere nella grande sala delle conferenze di Power 4. I critici hanno gridato perché altrimenti dovrebbe farlo il programma, che era stato rimbalzato da due precedenti apparizioni nel CFP ed estromesso nella sua unica visita per il titolo BCS (una sconfitta per 42-14 contro l’Alabama nel 2012), stava ancora ottenendo un’apparizione post-stagionale? La scuola ha vinto il più recente degli 11 titoli nazionali nel gennaio 1989, negli ultimi giorni del secondo mandato presidenziale di Ronald Reagan. La squadra 13-1 ha un solo difetto in questa stagione, ma è l’equivalente di avere un enorme brufolo rosso sulla punta del naso, un’inspiegabile sconfitta casalinga della seconda settimana contro l’Illinois settentrionale che è arrivato settimo nel MAC a 12 squadre.

E a nessun programma di football universitario è stata negata la gloria più di quello dello State College, in Pennsylvania. Come Day, Franklin viene regolarmente sconvolto dalla sua base di fan, insoddisfatta del suo record nelle partite più importanti. Quando i Nittany Lions battono il n. 8 Boise State nei quarti di finale del CFP, il punteggio di Franklin contro le prime 10 squadre è migliorato fino a 4-19. Quel record include le sconfitte in questa stagione contro Ohio State e Oregon State, che all’epoca erano classificate n.

L’allenatore della Penn State Joe Paterno viene tenuto in aria dopo che i Nittany Lions hanno vinto il campionato nazionale del 1986. Mickey Pfleger/Sports Illustrated tramite Getty Images

Ma l’infelicità ad Happy Valley è molto più profonda che non solo in questa stagione. I Nittany Lions hanno 13 stagioni imbattute, ma hanno solo due titoli nazionali da dimostrare, dato che Joe Paterno aveva cinque squadre imbattute che sono state notoriamente negate dai sondaggi e dalla politica di Natty. La squadra del 1994 aveva due finalisti Heisman e 15 future scelte del draft NFL, vinse i Big Ten e batté l’Oregon al Rose Bowl, ma fu votata seconda dietro al Nebraska in entrambi i sondaggi principali nell’era pre-BCS. Gli unici due titoli nazionali della scuola arrivarono anche durante la presidenza Reagan, vincendoli nel 1982 e nel 1986.

Per prospettiva, ecco i cellulari degli anni dell’ultimo titolo nazionale di ciascun semifinalista del CFP: Ohio State, 2014. Texas, 2005. Notre Dame, 1988. Penn State, 1986. pic.twitter.com/EgL96u7h7z — Ryan McGee (@ESPNMcGee) 3 gennaio 2025

Quattro marchi orgogliosi. Quattro classiche città universitarie. Quattro programmi potenti di tutti i tempi, tutti classificati tra le prime sette squadre più vincenti nei 155 anni di storia di questo sport. Il tutto finalmente con la possibilità di rinnovamento, rinascita, resurrezione… qualunque parola motivazionale tu scelga. Se il risultato sarà l’uscita di Suppressed Revelry il 20 gennaio ad Atlanta.

“Questo lavoro è diverso da tutti gli altri per quello che è, dove si trova, e penso che gli altri tre allenatori probabilmente ti diranno la stessa cosa sul loro lavoro”, ha detto Marcus Freeman, che era solo alla sua terza stagione completa come Notre L’allenatore di Dame. . Ha festeggiato il suo primo compleanno una settimana dopo che la Penn State ha vinto il suo ultimo titolo nazionale, spegnendo tre candeline subito dopo il natty di Notre Dame. È anche un ex linebacker dell’All-Big Ten dell’Ohio State che ha giocato contro Penn State e Texas. “Uno degli aspetti che preferisco del lavoro, e penso che vi diranno la stessa cosa, è l’opportunità di far conoscere alle persone l’incredibile storia di questo luogo. La possibilità di aggiungere qualcosa a quella storia, di restaurarne una parte, e l’orgoglio che ne consegue, non è una pressione, è un privilegio.”