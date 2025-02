"Oh sh **, aconteceu": Riyan Parag finalmente quebra o silêncio sobre o vazamento da história de Anaana Pandey-Search

Um dos jovens grilos indianos mais promissores do T20 Cricket, Riyan Parag teve um relacionamento que odeia o amor pelas mídias sociais. Às vezes, essas são suas performances e, em outras ocasiões, suas travessuras vêem que ele se torna objeto de debate nas mídias sociais. Após o final da temporada Indian (IPL) 2024 da Premier League (IPL), o recebimento incendiou as mídias sociais quando seu “histórico de pesquisa” vazou acidentalmente nas mídias sociais durante transmissões ao vivo. Em uma entrevista, o jovem versátil de Assam finalmente quebrou o silêncio nesse assunto.

Em uma entrevista à Radio City1016 durante a entrevista, Parag lembrou que tudo aconteceu antes do IPL, mas seu sólido programa na liga T20 no ano passado significava que o tópico retornou nas mídias sociais.

“Terminei o IPL, estávamos em Chennai, terminamos a partida, chegamos ao telefone com minha equipe de streaming e agora foi divulgada, mas aconteceu antes do IPL. Uma das pessoas da minha equipe de desacordo tentou me colocar antes do IPL, mas foi removida muito rapidamente – explicou Parag durante a entrevista.

Parag Riyan tem apenas 22 anos.

Krykiecista disse que o tópico foi explodido e não achava que era importante tornar público e explicar.

“Então eu fui ao YouTube para começar a música e procurei música. Mas eu não sabia o que estava acontecendo, mas quando terminei o riacho, fiquei tipo oh s ** t! Aconteceu. Acabou de ser encontrado nas proporções.

Riyan Parag fala sobre a controvérsia no histórico de busca pela primeira vez

No caso de inegável, a história de pesquisa no computador de recebimento mostrou pesquisas claras relacionadas às atrizes Bollywood Anaana Panday e Sara Ali Khan.

Desde então, Parag se tornou um importante krykiecist para a Índia no formato mais curto.

“Quando vim de Assam, tive o sonho de brincar na Índia. Muito feliz. Jogar na minha primeira partida no Zimbábue será único “, disse ele.