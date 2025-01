Ohio State Buckeyes x Indiana Hoosiers: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Indiana Hoosiers @ Ohio State Buckeyes

Registros atuais: Indiana 13-5, Ohio State 10-7

Como assistir

Quando: Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 20h, horário do leste

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 20h, horário do leste Onde: Value City Arena-Columbus, Ohio

Value City Arena-Columbus, Ohio TV: RAPOSA

RAPOSA Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

O que saber

Indiana e Ohio State estão 5-5 um contra o outro desde fevereiro de 2019, mas não por muito tempo. Os dois se encontrarão em uma batalha Big Ten às 20h00 horário do leste dos EUA na sexta-feira na Value City Arena. Os Hoosiers mostram alguma força ofensiva, com média de 77,5 pontos por jogo nesta temporada.

O Indiana parte para o confronto de sexta-feira com sede de vitória, já que sua forte temporada foi prejudicada por duas derrotas consecutivas. Eles acabaram no lado errado de uma derrota retumbante por 94-69 nas mãos de Illinois na terça-feira. É a primeira vez nesta temporada que os Hoosiers decepcionam sua torcida.

A derrota do Indiana ocorreu apesar do jogo de qualidade de Oumar Ballo, que fez um duplo-duplo com 16 pontos e 15 rebotes. Com esse desempenho sólido, Ballo agora tem uma média impressionante de 10,1 rebotes por jogo.

Enquanto isso, o estado de Ohio não teve o suficiente para vencer Wisconsin na terça-feira e caiu por 70-68. O jogo acirrado foi muito doloroso para os Buckeyes, que quase superou uma desvantagem de 17 pontos.

O lado perdedor foi impulsionado por Bruce Thornton, que fez 7 de 13 a caminho de 21 pontos. Ele continua avançando, superando seu total de pontos anterior em cada uma das últimas três partidas que disputou.

A derrota do Indiana encerrou uma seqüência de 13 vitórias consecutivas em casa desde a temporada passada e os deixou com um recorde de 13-5. Quanto ao Ohio State, eles não têm sido brilhantes recentemente, já que o time perdeu três dos últimos quatro jogos, causando uma redução notável em seu recorde de 10-7 nesta temporada.

O jogo de sexta-feira parece ser uma aula de tiro: Indiana tem sido incrivelmente preciso nesta temporada, acertando 46,7% de seus arremessos de campo por jogo. Não é como se o estado de Ohio estivesse lutando nesse departamento, já que eles acertaram 48,2% de seus gols nesta temporada. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.

Indiana venceu o Ohio State por 76-73 quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024. Indiana tem outra vitória na manga ou o Ohio State vai dar a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

História da série

Ohio State e Indiana têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.