Ohio State Buckeyes x Oregon Ducks: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Quem está jogando

Oregon Ducks @ Ohio State Buckeyes

Registros atuais: Oregon 13-2, Ohio State 10-5

Como assistir

Quando: Quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 18h, horário do leste

Quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 18h, horário do leste Onde: Value City Arena-Columbus, Ohio

Value City Arena-Columbus, Ohio TV: Rede Dez Grandes

Rede Dez Grandes Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

O que saber

Oregon desfrutou de uma casa de três jogos, mas em breve terá que tirar a poeira de suas camisas de estrada. Eles e os Ohio State Buckeyes se encontrarão em uma batalha Big Ten às 18h00 horário do leste dos EUA na quinta-feira na Value City Arena. Fique de olho no placar deste – ambos registraram totais de pontos altos em seus jogos anteriores.

No domingo passado, o Oregon não teve muito espaço para respirar na disputa contra o Maryland, mas mesmo assim saiu com uma vitória por 83-79.

A vitória do Oregon foi um verdadeiro esforço de equipe, com muitos jogadores apresentando atuações sólidas. Talvez o melhor entre eles tenha sido Jackson Shelstad, que acertou 8 em 10 e marcou 23 pontos mais cinco rebotes. O desempenho dominante também deu a Shelstad um novo recorde na carreira em porcentagem de arremessos de campo (80%). Outro jogador que fez a diferença foi Keeshawn Barthelemy, que acertou 5 de 8 e somou 14 pontos mais cinco assistências.

Enquanto isso, pode ter sido necessária uma prorrogação dupla para terminar o trabalho, mas o estado de Ohio finalmente conseguiu o resultado que esperava na segunda-feira. Eles se esquivaram de uma bala e finalizaram Minnesota por 89-88.

Ohio State contou com os esforços de Devin Royal, que marcou 19 pontos e sete rebotes, e Bruce Thornton, que marcou 18 pontos. Thornton teve alguns problemas para se equilibrar contra o estado de Michigan na sexta-feira, então este foi um passo na direção certa.

A vitória do Oregon aumentou seu recorde para 13-2. Quanto ao Ohio State, eles estão em alta ultimamente: venceram quatro dos últimos cinco confrontos, dando um bom impulso ao seu recorde de 10-5 nesta temporada.

Provavelmente haverá algum ataque com maior pontuação na agenda, já que os dois times são alguns dos times com maior pontuação na liga. Oregon não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 79,6 pontos por jogo. Não é como se o estado de Ohio estivesse enfrentando dificuldades nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 81,8. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.