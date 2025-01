Dettagli video

Joel Klatt presentò gli Ohio State Buckeyes vs. del gioco Notre Dame Fighting Irish. Ha analizzato se l’offesa di Notre Dame potesse produrre punti sufficienti per competere con l’offesa dell’Ohio State. Joel ha spiegato come la difesa di Notre Dame possa essere fisica e costringere l’Ohio State a lanciare la palla. Ha analizzato come l’offensiva dell’Ohio State potrebbe comportarsi in questo incontro.



