Ohio State vs. As probabilidades da UCLA, como ver, previsão, seleção: o modelo suporta Buckeyes no jogo de 23 de fevereiro de 2025

A UCLA Bruins (19-8, 10-6) receberá os Buckeyes do estado de Ohio (15-12, 7-9) na ação do Big Ten no domingo na CBS e Paramount+. Depois de perder o torneio da NCAA completamente na última temporada, os Bruins parecem retornar ao Normal para ganhar uma oferta em 2025, mas o estado de Ohio está no exterior, olhando durante a primeira temporada completa de Jake Diebeber ao comando. Esta é a primeira temporada da UCLA como membro do Big Ten, mas esses dois programas têm uma história recente, com os Buckeyes obtendo uma vitória por 67-60 em casa em dezembro de 2023.

O Typeoff está programado para as 15h45 ET em Pauley Pavilion, em Los Angeles. As últimas probabilidades da UCLA vs. O estado da linha de esportes de Ohio lista os Bruins como favoritos na casa de 7,5 pontos, com o mais ou menos em 138,5.

Aqui estão as melhores apostas de basquete universitário para a UCLA vs. Estado de Ohio (IN Paramount+) Domingo:

Mais de 138,5 (-112)

Esta será a primeira reunião entre esses dois programas. O guarda de Buckeyes, Bruce Thornton, tem sido um gigante ofensivo nesta temporada, com média de 17,1 pontos e 4,4 assistências por jogo enquanto dispara 51,3% do chão e 44,5% além do arco. O Over atingiu quatro dos últimos seis jogos do estado de Ohio e os Buckeyes ocupam a 192ª posição no país em pontos permitidos pelo jogo (72,0).

A escolha: mais de 138,5: os sucessos em 64% das simulações do modelo

Pontuação final projetada: Ohio State 73, UCLA 72

Estado de Ohio +7.5 (-112)

O estado de Ohio tem sido um pouco inconsistente na primeira temporada completa de Diebeber no trabalho depois que ele tinha 8-3 como treinador interino na última temporada. No entanto, os Buckeyes têm algumas vitórias de qualidade em seu currículo, incluindo as vitórias da corte neutra sobre o Texas e Kentucky, além de uma vitória na casa sobre Maryland e uma vitória na estrada sobre Purdue. Enquanto isso, a UCLA perdeu dois de seus últimos três jogos, incluindo um revés de 64-61 em sua casa contra o Minnesota da última vez.

A escolha: Estado de Ohio +7,5 – Buckeyes cobre 70% das simulações

Pontuação final projetada: Ohio State 73, UCLA 72

E não se esqueça de ver a UCLA vs. O estado de Ohio e outros jogos selecionados de basquete universitário na CBS e Paramount+.