Ohio State x Notre Dame acima / abaixo, spread, adereços: escolhas de jogos do Campeonato Nacional CFP de 2025 dos principais especialistas

As defesas de elite colidirão na noite de segunda-feira, quando Notre Dame enfrentará Ohio State no jogo do Campeonato Nacional de Playoff de Futebol Universitário de 2025. Os Buckeyes buscam seu primeiro título nacional em 10 anos, depois de vencer seus três primeiros jogos nos playoffs por mais de 14 pontos. Eles avançaram para o campeonato com uma vitória por 28-14 sobre o Texas no Cotton Bowl. Notre Dame está em uma seqüência de 13 vitórias consecutivas, após vitórias sobre Indiana, Georgia e Penn State no CFP de 12 equipes.

O pontapé inicial está agendado para 19h30 horário do leste dos EUA no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta. Os Buckeyes são favoritos com 9 pontos no último Notre Dame vs. Estado de Ohio por meio do consenso SportsLine, enquanto o total de pontos marcados é de 45,5. Há também muitos acessórios Ohio State vs. Ohio disponíveis. Notre Dame. Por exemplo, o acima/abaixo do total de touchdowns marcados no jogo é 5,5.

Diferença entre Notre Dame e estado de Ohio: estado de Ohio -9

Notre Dame x Ohio State acima/abaixo: 45,5 pontos

Notre Dame Moneyline vs. Estado de Ohio: Estado de Ohio -417, Notre Dame +322

Para o Campeonato CFP de 2025, Kaylor lidera o total (45,5), embora este jogo apresente as duas defesas com maior pontuação no futebol universitário. O estado de Ohio permitiu o menor número de pontos por jogo (12,2) no país, enquanto Notre Dame está logo atrás dos Buckeyes com 14,3 pontos por jogo.

Haverá muito poder de fogo neste jogo, no entanto, já que Notre Dame ocupa o sexto lugar nacionalmente em pontos por jogo (37,0) e Ohio State ocupa o 12º lugar (35,8). Os Buckeyes encontraram outro equipamento durante o College Football Playoff, marcando pelo menos 28 pontos em todos os três jogos. Eles ultrapassaram a marca de 40 pontos contra Tennessee e Oregon, ambos com defesas entre as 20 melhores.

Notre Dame ultrapassou 21 pontos em seus três jogos, apesar de enfrentar três defesas de elite em Indiana, Geórgia e Penn State. Ambas as equipes tiveram zagueiros experientes nesta partida do campeonato, então Kaylor espera que eles marquem em situações cruciais. Veja de que lado voltar daqui.

