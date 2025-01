Ohio State x Notre Dame: grandes movimentos fora de temporada foram fundamentais para a disputa pelo título CFP para Buckeyes e Fighting Irish

Ohio State e Notre Dame estão prontos para jogar por um futebol universitário Eliminatórias do Campeonato Nacional na segunda-feira. Nenhum dos times conquistou um título desde 2014. Fora do ano pandêmico, nenhum dos programas sequer disputou um campeonato na última década.

Para superar o obstáculo, ambos fizeram movimentos importantes na entressafra para levar seus elencos ao calibre do campeonato. Ambos contrataram coordenadores ofensivos e acrescentaram zagueiros de transferência. Eles mantiveram peças-chave e foram intencionais com os objetivos do portal. A caminho de um 16º jogo sem precedentes, as margens significaram mais do que nunca.

Aqui estão os principais movimentos de cada equipe que ajudaram a moldar as escalações do campeonato nacional e as lições que eles ensinam às equipes que desejam competir da mesma forma nos próximos anos.

Estado de Ohio

Vencendo Miami por Jeremiah Smith

Nos últimos dias de seu recrutamento, o candidato número 1, Jeremiah Smith, desistiu de seu compromisso de longa data com o estado de Ohio. Smith se comprometeu com Brian Hartline e os Buckeyes dois anos antes, quando seu imenso talento estava apenas começando a se revelar. À medida que entrou em cena, atraiu mais atenção e o NIL ofereceu grandes shows. Miami, em particular, preparou uma oferta lucrativa na tentativa de convencer Smith em direção a South Beach.

No final, porém, o estado de Ohio apresentou uma taxa de recrutamento tardia e um pacote NIL para manter a equipe de Smith feliz. Em sua coletiva de imprensa no dia da assinatura nacional, o técnico do estado de Ohio, Ryan Day, deu um suspiro de alívio.

Em sua primeira temporada, Smith provou que vale a pena. Ele pegou 71 passes para 1.227 jardas e 14 touchdowns e quebrou todos os recordes de calouros do estado de Ohio. À medida que o palco crescia, o mesmo acontecia com seu trabalho. Ele pegou 13 passes para 290 jardas e quatro touchdowns em seus dois primeiros jogos CFP. Ele teve apenas uma recepção de três jardas na semifinal do CFP contra o Texas, mas empatou equipes duplas consistentes e abriu oportunidades para Emeka Egbuka e Carnell Tate. Se o estado de Ohio vencer o campeonato nacional, Smith será um grande motivo.

Manter a defesa

O estado de Ohio ganhou reputação por seus ataques explosivos sob Day, mas a sólida defesa dos Buckeyees realmente alimentou este campeonato. Eles contrataram Jim Knowles como coordenador defensivo em 2022 para consertar uma unidade medíocre, mas a unidade de 2024 é sua obra-prima graças ao grande número de jogadores que recusaram a oferta. Draft da NFL.

As pontas defensivas JT Tuimoloau e Jack Sawyer foram projetadas como escolhas do Dia 2 do Draft da NFL, mas recusaram a oportunidade. O tackle defensivo Tyleik Williams se juntou a eles. Na defesa, Denzel Burke, Lathan Ransom e Jordan Hancock foram projetados no draft. Em vez disso, o trio voltou.

Além disso, o estado de Ohio contratou o zagueiro Caleb Downs, do Alabama. Downs ganhou o status de All-America e foi a peça final de uma defesa de Knowles dirigida pelo DB.

O estado de Ohio ocupa o primeiro lugar nacionalmente em defesa total, jardas por defesa de jogo e defesa de pontuação. A experiência é importante.

imagens falsas



Contratação de Chip Kelly

Existem vários outros jogadores importantes que se juntaram ao estado de Ohio durante a entressafra que merecem menção, incluindo o quarterback Will Howard (Kansas State), o running back Quinshon Judkins (Ole Miss) e o central Seth McLaughlin (Alabama). Porém, o cara que comanda as jogadas se destaca dos demais.

Chip Kelly foi um treinador de sucesso na UCLA e levou Oregon a um recorde de 46-7, incluindo uma aparição no BCS National Championship Game de 2010. Em fevereiro, Kelly deixou voluntariamente seu cargo de técnico principal no Bruins para ingressar no Day no Ohio State. coordenador ofensivo. Kelly foi coordenador ofensivo de Day quando ele era jogador no New Hampshire e os dois têm um longo relacionamento. Day foi treinador de quarterbacks na equipe do 49ers de Kelly antes de ser contratado para comandar o ataque de Urban Meyer no estado de Ohio.

Durante os primeiros cinco anos de sua gestão na Ohio State, Day foi o principal jogador dos Buckeyes. Na era dos playoffs do futebol universitário, nenhum técnico que definiu o jogo ganhou um campeonato nacional. Foi uma decisão difícil para Day abrir mão da responsabilidade, mas Kelly ajudou a libertá-lo para se concentrar no resto da equipe.

Nossa Senhora

Coordenadores de bloco

O coordenador defensivo Al Golden foi uma das primeiras contratações da equipe de Marcus Freeman em 2022. Foi o primeiro trabalho de coordenador de Golden desde 2005 na Virgínia e a primeira viagem de volta ao futebol universitário desde sua decepcionante gestão em Miami. Durante a entressafra, Notre Dame contratou Max Bullough como treinador dos linebackers, permitindo que Golden se concentrasse inteiramente na coordenação da defesa com grande efeito. O coordenador de equipes especiais, Marty Biagi, foi contratado do quadro anterior e auxiliou uma das melhores unidades de equipes especiais do país.

Por outro lado, Notre Dame deu um grande passo ao mirar no coordenador ofensivo da LSU, Mike Denbrock. O ex-aliado de Brian Kelly tinha acabado de treinar Jayden Daniels para uma vitória no Heisman Trophy com os Tigers e tinha outro grande quarterback atrás dele, Garrett Nussmeier. Em vez disso, Denbrock optou por retornar a Notre Dame, onde passou sete anos com Kelly de 2010-16.

Freeman faz o programa funcionar, mas Notre Dame é um dos programas mais bem treinados do futebol universitário em todos os níveis. Mesmo quando perderam jogadores devido a lesões, Denbrock, Golden e Biagi sempre bolaram planos para compensar.

Recrutando Riley Leonard

Quando Notre Dame recrutou Leonard para o campus, o programa pensou que ele tinha futuro. NFL alfinete Depois de lutar contra lesões durante anos, a capacidade de passe de Leonard em campo diminuiu, caindo de 9,2 para 7,6 jardas por alvo. Mas depois de ser repensado por Denbrock, Leonard se tornou um dos jogadores mais importantes do futebol universitário nesta temporada.

Na ausência de um jogo de passes para trás, Leonard se tornou um dos zagueiros mais físicos dos últimos tempos. Durante uma derrota crítica contra a Geórgia, Leonard arremessou apenas 90 jardas, mas acrescentou 80 jardas e várias conversões importantes. Ele correu para 866 jardas e 16 touchdowns, o recorde de sua carreira, em 2024. E embora seu braço não seja de elite, Leonard fez arremessos de embreagem para Jaden Greathouse contra Penn State e Beaux Collins contra Georgia.

Mais do que tudo, Leonard é um vencedor. Depois de levar Duke a uma temporada de nove vitórias, ele colocou Notre Dame em uma seqüência de 13 vitórias consecutivas e voltou ao jogo do campeonato nacional pela primeira vez desde 2012. Ele faz jogadas vitoriosas.

SATISFAÇÃO



Mantendo estrelas defensivas

O nível de talento de Notre Dame cresceu constantemente durante a gestão de Freeman e vários calouros entraram como titular. No entanto, os líderes presentes são dois pilares que recusaram as perspectivas da NFL para retornar para seus últimos anos de elegibilidade.

O safety Xavier Watts ganhou honras da América na última temporada como um dos jogadores mais perturbadores do país. Watts começou sua carreira como wide receiver antes de passar para linebacker e depois para safety, registrando 13 interceptações, líder nacional nas últimas duas temporadas. O atacante defensivo Howard Cross estava entre os melhores atacantes do futebol universitário na temporada passada, mas decidiu seguir Watts de volta à escola na esperança de ganhar um campeonato. Ele cresceu como pass rusher e também ganhou honras de toda a América.

Agora, Watts e Cross são os pilares da defesa aérea e terrestre. Ambos foram sensacionais no College Football Playoff e deixarão South Bend como lendas do programa. Nenhum deles teve que voltar, mas o retorno deles mudou tudo.