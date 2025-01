Ohio State x Notre Dame onde assistir: canal de TV, horário de início, transmissão do jogo do campeonato nacional de 2025

O primeiro campeão do time de 12. futebol universitário A era dos playoffs culminará na noite de segunda-feira, quando Ohio State e Notre Dame se enfrentarem no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. É uma revanche de um thriller da temporada regular de 2023, que Ohio State venceu por 17-14.

Este jogo poderia seguir um roteiro semelhante de baixa pontuação no que promete ser uma batalha contundente entre defesas de elite. No entanto, cada ataque também tem um potencial explosivo que pode fornecer um elemento dinâmico que faltou na partida amistosa do ano passado.

O estado de Ohio possui um trio de receptores famosos liderados pelo calouro Jeremiah Smith. Quem distribuirá a bola estará o quarterback Will Howard, que elevou seu jogo na pós-temporada. Notre Dame contra-ataca com o quarterback Riley Leonard, que marcou 16 touchdowns corridos e arremessou para mais 19.

Leonard tentará levar os Fighting Irish ao seu primeiro campeonato nacional desde 1988. Uma vitória do Ohio State marcaria seu primeiro título desde 2014, quando os Buckeyes se tornaram os campeões inaugurais do formato CFP de quatro equipes.

Histórias do estado de Ohio x Notre Dame

Estado de Ohio: As perspectivas eram sombrias para o estado de Ohio há menos de dois meses, após uma derrota desmoralizante em casa para o arquirrival Michigan no final da temporada regular. Essa derrota apática por 13 a 10 eliminou os Buckeyes do Big Ten Championship Game e aumentou a pressão sobre o técnico do sexto ano, Ryan Day. Parecia que Day estava prestes a desperdiçar o potencial de um elenco carregado, impulsionado por adições importantes de transferência e pelo retorno de várias estrelas elegíveis para o draft.

No entanto, os Buckeyes encontraram um novo equipamento no CFP, começando com vitórias dominantes sobre Tennessee e Oregon antes de uma vitória corajosa por 28-14 contra o Texas na semifinal do Cotton Bowl. Com liderança veterana e futura. NFL Com jogadores dos dois lados da bola, o Ohio State entra na disputa do título sem fragilidades evidentes, principalmente porque sua linha ofensiva teve atuações sólidas ao longo da pós-temporada.

NOSSA SENHORA: Notre Dame sofreu uma derrota chocante em casa por 16-14 para o Northern Illinois na semana 2, questionando suas aspirações e levantando questões sobre a viabilidade do programa a longo prazo sob o comando do técnico do terceiro ano, Marcus Freeman. Desde então, os Fighting Irish têm sido uma equipe com uma missão. Com um ataque revitalizado liderado pela habilidade dinâmica de Leonard, Notre Dame obteve 13 vitórias consecutivas para fazer sua primeira aparição em um jogo do campeonato nacional desde a derrota por 42-14 para o Alabama no BCS Championship Game no final da temporada de 2012.

A defesa também desempenhou um papel fundamental, apesar das lesões no final da temporada do astro cornerback Benjamin Morrison e do zagueiro interno Rylie Mills. O jogo pós-temporada adicionou desafios relacionados a lesões para o ataque, com o destacado running back Jeremiyah Love lutando contra uma doença no joelho. Os irlandeses também perderam dois atacantes na vitória na semifinal do Orange Bowl sobre o Penn State.

Apesar desses contratempos, Notre Dame enfrentou cada onda de adversidade com determinação, elevando o valor de Freeman como treinador.

Previsão do estado de Ohio x estado de Ohio Notre Dame, eleição

O estado de Ohio mostrou todo o seu potencial em vitórias arrasadoras sobre o Tennessee, esmagando dois adversários de qualidade com domínio de ambos os lados da bola. O caminho de Notre Dame tem sido forçar reviravoltas importantes, executar em times especiais e fazer jogadas oportunas a partir de um ataque que é sólido, mas não muito explosivo. Os Fighting Irish são a equipe mais afetada pelas lesões e terão que caminhar na linha tênue para manter o jogo disputado até o final. Espere que os Buckeyes se afastem no segundo tempo e encerrem uma sequência dominante nos playoffs com um último desempenho de elite. Escolha: Estado de Ohio +8,5 | Estado de Ohio 24, Notre Dame 13

