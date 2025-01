Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers: como assistir NBA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Relatório do 1º trimestre

Apenas mais três quartos separam o Thunder e a vitória que eles eram favoritos esta noite. Eles têm um pouco de vantagem, já que atualmente lideram os Cavaliers por 32-14.

O Thunder entrou no confronto com três vitórias consecutivas e está a apenas três quartos de outro. Serão quatro ou os Cavaliers irão se apresentar e explodir? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Cleveland Cavaliers @ Oklahoma City Thunder

Registros atuais: Cleveland 34-5, Oklahoma City 33-6

Como assistir

O que saber

O Thunder está em uma seqüência de seis vitórias consecutivas em casa, enquanto os Cavaliers estão em uma seqüência de seis vitórias consecutivas fora de casa – uma dessas seqüências prestes a terminar. O Oklahoma City Thunder desafiará o Cleveland Cavaliers às 19h30 horário do leste dos EUA na quinta-feira no Paycom Center. A expectativa é de que o Thunder vença (mas não por muito), portanto terá que entrar em jogo preparado para lutar.

O Thunder entrará no jogo de quinta-feira tendo (finalmente) derrotado o 76ers, contra quem havia feito 2 a 8 nos últimos dez jogos. O Thunder teve uma vitória confortável por 118-102 sobre o 76ers na terça-feira.

Shai Gilgeous-Alexander continuou com seu hábito de postar estatísticas malucas, quase marcando um duplo-duplo com 32 pontos e nove assistências. A disputa foi a nona consecutiva com pelo menos 30 pontos. Jalen Williams foi outro jogador importante, marcando 24 pontos, além de seis assistências e três roubos de bola.

O Thunder trabalhou unido e finalizou o jogo com 32 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que o 76ers registrou apenas 23.

Enquanto isso, os Cavaliers venceram os Pacers na terça-feira por 127-117.

Os Cavaliers conquistaram a vitória graças a vários jogadores importantes, mas foi Donovan Mitchell na frente quem quase fez um duplo-duplo com 35 pontos e nove rebotes. Mitchell teve alguns problemas para se equilibrar contra os Pacers no domingo, então este foi um passo na direção certa. Outro jogador que fez a diferença foi Evan Mobley, que fez um duplo-duplo com 22 pontos e 13 rebotes.

O Oklahoma City tem tido um desempenho incrivelmente bom recentemente, já que venceu 18 das últimas 19 partidas, dando um bom impulso ao seu recorde de 33-6 nesta temporada. Quanto ao Cleveland, a vitória aumentou o recorde para 34-5.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta disputa: o Thunder não perdeu a bola facilmente nesta temporada, tendo uma média de apenas 11,5 giros por jogo (eles estão em primeiro lugar em giros por jogo no geral). No entanto, não é que os Cavaliers (atualmente em quarto lugar) tenham problemas nesse departamento, já que tiveram uma média de apenas 12,4. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.

O Thunder perdeu para o Cavaliers em seu encontro anterior na última quarta-feira, caindo por 129-122. Um fator importante nessa derrota foi o desempenho dominante de Jarrett Allen, dos Cavaliers, que fez um duplo-duplo com 25 pontos e 11 rebotes. De volta com força total, o Thunder conseguirá detê-lo desta vez? Só há uma maneira de saber.

Chance

Oklahoma City é um favorito de 1,5 ponto contra o Cleveland, no último relatório. Probabilidades da NBA.

A linha deste jogo mudou bastante desde sua estreia, já que começou com o Thunder como favorito de 4,5 pontos.

O acima/abaixo é de 232,5 pontos.

História da série

Oklahoma City e Cleveland têm cinco vitórias nos últimos 10 jogos.