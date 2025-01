OLHE: Ja Morant posteriza Victor Wembanyama em uma das enterradas mais legais da história, mas não contou

Victor Wembanyama pode ser o protetor de aro mais imponente do mundo NBA história. Ele está apenas em sua segunda temporada, mas sua combinação de capacidade atlética de elite para seu tamanho, instintos estelares de bloqueio de chutes e uma envergadura absurda de 2,5 metros o tornam um obstáculo quase impenetrável para os pilotos na cesta. Caso em questão: Wembanyama, de 2,10 metros, fez oito bloqueios contra o Memphis Grizzlies na quarta-feira… no primeiro semestre.

Portanto, é justo classificar qualquer enterrada nele como digna de notícia. Quando um guarda de 1,80 metro faz isso? Ela é uma candidata óbvia à enterrada do ano… mesmo que tecnicamente não conte.

Este é o cenário. Faltando 2:10 para o final do quarto período da vitória de Memphis por 129-115 sobre o San Antonio, Stephon Castle cometeu uma falta pessoal que interrompeu o jogo. Porém, a bola estava nas mãos de Ja Morant e parar não é exatamente o seu forte. Ele continuou jogando. O mesmo fez Wembanyama, que girou na frente da cesta para afastar Morant. Não funcionou.

Talvez na enterrada mais legal que ele já deu durante um NBA No jogo, Morant jogou a bola por cima da cabeça de Wembanyama.

Outros jogadores já mergulharam em Wembanyama. Zach Edey fez isso antes neste jogopor exemplo, mas ele é um dos poucos jogadores da NBA com dimensões físicas semelhantes às da superestrela de San Antonio como um pivô de 2,10 metros. Coby White é outro guarda mergulhar emmas White tem 1,80 metro e Wembanyama estava atrasado na rotação de qualquer maneira, então ele realmente não se qualifica como postador oficial.

Mas Morant é mais de trinta centímetros mais baixo que Wembanyama e não precisou de uma rotação tardia para posterizá-lo.

Agora, há uma pergunta importante a ser respondida aqui antes de considerar o lugar desta enterrada na hierarquia da temporada: foi mesmo uma enterrada? Bem, isso depende da sua definição de companheiro. As mãos de Morant não tocaram a borda. Em vez disso, ele jogou a bola através dele. Se você precisar de contato com o aro para que uma enterrada seja oficialmente chamada de “mate”, então é algum tipo de bandeja mutante.

Nesse caso, entretanto, a famosa jogada de Blake Griffin sobre Timofey Mozgov ou a enterrada “Superman” de Dwight Howard no Dunk Contest de 2008 também seriam bandejas. Uma definição alternativa de enterrada, talvez baseada na direção em que a mão que lançou a bola se movia, faz mais sentido.

No final das contas, porém, se foi uma enterrada ou não, era irrelevante. O mesmo aconteceu com o fato de não contar na folha de estatísticas. Assistimos ao basquete principalmente para ver os melhores atletas do mundo fazendo coisas impossíveis como essa. Morant entregou na quarta-feira, criando talvez o maior destaque de sua ilustre carreira.