Cooper Dejean foi para todo o seu novato NFL Temporada regular sem registrar uma interceptação, apesar de obter consideração do novato defensivo do ano. Mas o proeminente das águias da Filadélfia finalmente ganhou uma seleção contra Patrick Mohomes em Super Bowl LIX, e não apenas isso, mas retornou 38 jardas para um touchdown, dando aos Eagles uma vantagem de 17-0 sobre o Queen Chiefs de Kansas City.

Uma vantagem adicional: o super faturamento de Leavean chegou em seu aniversário; Ele e Saquon Barkley compartilharam um aniversário do Super Bowl, e o primeiro completou 22 anos enquanto tentava impedir que os chefes sejam históricos “Three Turbas”.

A seleção de esquerda ocorreu depois que os Eagles já haviam criado uma vantagem de 10 pontos, primeiro pontuando em uma pontuação de “Tush Push” Jalen Hurts, depois ampliando a vantagem com um gol de 48 yard Jake Elliott Field. O novato serviu como um dos melhores defensores dos Eagles ao longo da temporada, lidando com o local do canto do slot de partida como parte da unidade suculenta de Vic Fangio.

A interceptação de Dejean marcou a primeira seleção do Super Bowl Six desde que Robert Alford, do Atlanta Falcons, interceptou Tom Brady e o New England Patriots no Super Bowl Li.