Olhe Oklahoma City Thunder vs. Milwaukee Bucks: canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Quem está tocando

Milwaukee Bucks @ Oklahoma City Thunder

Registros atuais: Milwaukee 26-21, Oklahoma City 38-9

Como olhar

Quando: Segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025 às 20:00 ET

Segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025 às 20:00 ET Onde: Paytcompet Center – Cidade de Okahahahao, Oklake

Paytcompet Center – Cidade de Okahahahao, Oklake TV: Duel de fã SN – Oklahoma

Duel de fã SN – Oklahoma Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Transmissão online: FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas). Custo do ingresso: US $ 9,00

O que saber

Os fãs do Bucks são melhores para esperar que o time jogue um ótimo jogo na segunda -feira, já que as probabilidades são decididamente contra eles. Depois de jogar ontem, eles seguirão o caminho para enfrentar o Oklahoma City Thunder às 20:00 ET no Paycom Center. O Bucks mancou na partida em uma sequência de derrotas de três jogos.

O Bucks vai para o jogo de segunda -feira depois de vencer os impressionantes 247,5 pontos em/sob as probabilidades estabelecidas para sua última competição contra o Grizzlies. Bucks caiu 132-119 para o Grizzlies no domingo. Milwaukee não cumpriu seu potencial e estava no auge da vantagem que as probabilidades pensavam que haviam entrado no jogo.

A perda de Bucks ocorreu apesar de um jogo de qualidade Giannis Antetokounmpo, que perdeu um dobro em 30 pontos e 11 rebotes. O confronto foi o décimo de Antetokounmpo com pelo menos 30 pontos.

Enquanto isso, vencer é sempre bom, mas fazer isso por trás de uma pontuação da temporada é ainda melhor (eu apenas pergunto ao Thunder). Tudo foi contra o Kings no sábado, quando o Thunder saiu com uma vitória por 144 a 110. O jogo foi praticamente decidido pela metade, quando o placar já havia atingido 82-55.

Vários jogadores entraram em performances sólidas para levar o Thunder à vitória, mas talvez nada mais que Aaron Wiggins, que perdeu um dobro em 41 pontos e 14 rebotes. O desempenho dominante também deu a Wiggins uma nova alta em sua carreira em três (seis). Outro jogador que fez a diferença foi Shai Gilgeous-Alexander, que quase perdeu um dobro em 29 pontos e nove assistências.

O Thunder estava trabalhando como unidade e terminou o jogo com 37 assistências. Eles facilmente excederam seus oponentes naquele departamento quando os reis publicaram apenas 25.

A derrota de Milwaukee terminou uma série de seis vitórias consecutivas em casa e as deixou em 26-21. Quanto a Oklahoma City, eles estão ultimamente em uma sequência: venceram 23 de suas últimas 27 competições, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 38 a 9 nesta temporada.

Enquanto apenas o Thunder cuidou de seus fãs da última vez que jogaram, nenhuma das equipes conseguiu cobrir. Olhando para o futuro, o Thunder são os favoritos nisso, já que os especialistas esperam vê -los vencer por 11 pontos. Este concurso será o seu décimo segundo consecutivo como favorito (até agora nesta seção, eles são 5-5-1 contra a propagação).

Bucks passou pelo Thunder em sua reunião anterior em dezembro de 2024 para uma pontuação de 97-81. Os Bucks repetirão seu sucesso, ou o Thunder terá um plano de jogo melhor desta vez? Vamos descobrir isso em breve.

Chance

Oklahoma City é um ótimo favorito de 11 pontos contra Milwaukee, de acordo com o mais recente Probabilidades da NBA.

A linha deste jogo se mudou muito desde que foi aberta, desde que começou com o Thunder como favorito de 7,5 pontos.

O Over/Under é de 232,5 pontos.

História da série

Milwaukee venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra Oklahoma City.