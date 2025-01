Os fãs do Philadelphia Eagles são conhecidos por sua paixão, que estava em plena exposição após a primeira e única partida de franquia. Supercezón Vitória no final de 2017 NFL temporada. Agora, anos depois, as águias ainda precisam de uma vitória para capturar seu próximo troféu de Lombardi. Mas os fãs não perderam seu tempo comemorando a possibilidade no domingo à noite, enchendo a Broad Street e subindo para postes leves após a vitória dos Eagles no campeonato da NFC.

Apenas algumas horas depois que os pássaros estabeleceram um recorde moderno da NFL com 55 pontos no jogo pelo título da conferência, derrotando seus rivais comandantes de Washington para avançar para o LIX do Super Bowl, as principais ruas da Filadélfia foram inundadas com fiéis dos Eagles . Alguns lançaram fogos de artifício entre os arranha -céus. Outros acenaram com bandeiras das grandes águias. E vários fizeram todo o possível para subir os posts que a polícia lubrificou anos atrás, antes das férias do Super Bowl.

O ex -Eagles Field Marshal e o jogador mais valioso do Super Bowl LII, Nick Foles, que foi o capitão honorário da equipe durante o jogo para o título da NFC no domingo, também foi visto nas ruas da Filadélfia após a vitória.

Sem dúvida, a cidade está pronta para outra festa do Super Bowl.