Olhe St. Thomas Tommies vs. N. Dak. Bison State: How Live Broadcast, Channel de televisão, hora de início para o jogo de basquete da NCAA no domingo

N. telhado. Estado Bisonte @ St. Thomas Tommies

Registros atuais: N. Dak. Estado 16-6, St. Thomas 17-6

St. Thomas está em uma sequência de 14 vitórias em casa (datadas da temporada passada), enquanto N. Dak. O estado está em uma sequência de cinco jogos vitoriosos: uma dessas rajadas está prestes a terminar. Ambos se encontrarão em uma batalha da cúpula às 16:00 ET no domingo na Schoenecker Arena. Os Tommies são pagos com um músculo ofensivo, uma vez que tiveram uma média de 84,8 pontos por jogo nesta temporada.

Na quarta-feira passada, St. Thomas ignorou Roberts com muitos pontos, levando o jogo 86-71.

St. Thomas estava trabalhando como unidade e terminou o jogo com 23 assistências. Essa é a maior quantidade de assistências desde novembro de 2024.

Enquanto isso, N. Dak. Infelizmente, o estado testemunhou o fim de sua série de vitórias em cinco jogos na quinta -feira. Eles deram um golpe de 72-62 para a coluna de perda nas mãos de S. Dak. Estado. O bisonte não estava à altura do seu potencial e estava no auge da vantagem que as probabilidades pensavam que haviam entrado no jogo.

St. Thomas está em uma sequência ultimamente: eles venceram sete de seus últimos oito jogos, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 17-6 nesta temporada. Quanto a N. Dak. Estado, sua perda reduziu seu recorde para 16-6.

É provável que uma ofensiva de alto desempenho esteja na agenda, já que as duas equipes são algumas das equipes mais altas da liga. St. Thomas não teve problemas para fazer upload do placar nesta temporada, tendo em média 84,8 pontos por jogo. No entanto, não é como N. Dak. Lutas estatais nesse departamento, uma vez que elas têm uma média de 81,7. Com as duas equipes tão facilmente capazes de colocar pontos, a única pergunta que resta é quem pode executar a pontuação mais alta.

St. Thomas não tinha muito espaço para respirar em seu confronto contra N. Dak. Ele afirmou quando as equipes jogaram pela última vez em 2 de janeiro, mas ainda saíram com uma vitória por 89 a 85. Santa Tomás tem outra vitória sob mangá, ou N. Dak? Status Tour as mesas nelas? Teremos a resposta em breve.

St. Thomas e N. Dak. Ambos têm 4 vitórias nos últimos 8 jogos.