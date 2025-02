Olhe Tulane Green Wave vs. Tulsa Golden Hurricane: How Live Broadcast, Channel de televisão, hora de início para o jogo de basquete da NCAA no domingo

Quem está tocando

Tulsa Golden Hurricane @ Tulane Green Wave

Registros atuais: Tulsa 9-12, Tulane 11-9

Como olhar

Quando: Domingo, 2 de fevereiro de 2025 às 14:00 ET

Domingo, 2 de fevereiro de 2025 às 14:00 ET Onde: Fogelman Arena em Devlin Fieldhouse – Nova Orleans, Louisiana

Fogelman Arena em Devlin Fieldhouse – Nova Orleans, Louisiana TV: Universidade da ESPN

Universidade da ESPN Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Transmissão online: FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

O que saber

Tulsa desfrutou de uma fazenda de três jogos, mas em breve terá que tirar o pó de suas camisas de estrada. Eles e o Tulane Green Wave enfrentarão uma batalha atlética americana às 14:00 ET no domingo na Fogelman Arena, em Devlin Fieldhouse. As duas equipes estão em uma por 5-5 uma contra a outra desde fevereiro de 2019, mas provavelmente não por muito tempo.

Na quarta-feira passada, Tulsa não pôde dirigir UAB e caiu 78-68. O furacão de ouro lutou contra os Blazers recentemente, desde que o jogo foi seu terceiro confronto consecutivo e perdido.

Dwon Odom deu um bom esforço para a equipe perdida quando tinha 7 por caminho a caminho de 17 pontos, mais oito rebotes e sete assistências. O desempenho dominante também deu a ele uma nova carreira em rebotes ofensivos (cinco). Isaiah Barnes, por outro lado, foi consideravelmente menos útil: era 0-5 desde o longo alcance.

Embora tenham perdido, Tulsa quebrou o navio ofensivo e terminou o jogo com 14 rebotes ofensivos. Esse forte desempenho não era novidade para a equipe: agora eles demoliram pelo menos dez rebotes ofensivos em quatro jogos consecutivos.

Enquanto isso, depois de voar para 82 pontos no jogo antes, Tulane hesitou em seu concurso na quinta -feira. 68-56 caiu para Memphis. O jogo marcou o menor confronto de pontuação da onda verde até agora nesta temporada.

Apesar da derrota, Tulane teve fortes exposições de Rowan Brobough, que ganhou 19 pontos junto com sete rebotes, e Kaleb Banks, que teve 14 pontos, além de cinco rebotes e dois bloqueios. O desempenho de Brobough compensou um jogo mais lento contra o Rice no sábado.

A perda de Tulsa reduziu seu recorde para 9-12. Quanto a Tulane, sua derrota terminou uma série de cinco vitórias em casa e as deixou em 11-9.

Tulsa ficou aquém contra Tulane quando as equipes jogaram pela última vez em janeiro de 2024, caindo 94-87. Tulsa pode vingar sua perda ou a história é condenada a se repetir? Vamos descobrir isso em breve.

História da série

Tulane e Tulsa têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.