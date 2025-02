Olivier Giroud assalto: Lafc Striker perde 10 relógios de luxo, jóias a US $ 500.000 em casa em Los Angeles

Um assalto ocorreu na casa de Los Angeles do Alero de Lafc Olivier Giroud no início deste mês, com ladrões roubando cerca de US $ 500.000 em produtos durante o incidente.

Giroud e sua família não estavam em casa no momento do roubo, que ocorreu em 5 de fevereiro. A pessoa que ligou para a polícia disse que uma janela foi quebrada em uma sala acima, Por ESPNE que jóias e 10 relógios de luxo foram roubados. Nenhuma prisão foi feita em relação ao caso, mas o Departamento de Polícia de Los Angeles continua a investigar o assunto.

O vencedor da Copa do Mundo se junta a uma lista crescente de celebridades que foram vítimas de assaltos em casa nos últimos meses, incluindo a NFL Patrick Mahomes, Travis Kelce e Joe Burrow Stars. Atualmente, não se sabe se o roubo na casa de Giroud estiver conectado a qualquer outro incidente de alto perfil.

Giroud, um ex -internacional da França, estava no meio da preferência com o LAFC quando o roubo ocorreu. Desde então, ele jogou seu primeiro jogo pelo clube nesta temporada, iniciando sua derrota por 2 x 1 contra o Colorado Rapids na terça-feira na primeira mão da primeira rodada da Copa da Concacaf.

O LAFC retorna à ação no sábado, quando eles recebem o Minnesota United no primeiro jogo da temporada de 2025 MLS.