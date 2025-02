Ollie Schniederjans Coronado campeão, Bryson Dechambeau termina como segundo

Anirban Lahiri, da Índia, disse que estava entre os 10 melhores da série internacional indiana apresentada pela DLF.

Ollie Schniederjans concluiu uma notável vitória de retorno na série internacional indiana apresentada pela DLF, em frente a uma platéia cativada que coloca o DLF Golf and Country Club em Gurugram, nos arredores de Delhi.

O americano, criado por um chip escandaloso para Birdie em 13, disparou um 69 abaixo do torque por um agregado de quatro rodadas baixas. Ele deu a ele uma vitória surpresa de quatro, o atual campeão americano Bryson Dechambeau, seu desafiante mais próximo, no evento de abertura do ano na série internacional que levou às multidões que chegam a Gurugram.

O maior vencedor de dois tempos fez todas as paradas com uma rodada de sete anos de 65, mas não foi suficiente para cancelar uma lacuna de oito shelfing que os Schniederjans haviam acumulado nele entrando na rodada final e terminou em seis na semana .

“Isso significa muito para mim”, disse Schniederjans, 31 anos, com habilidade, apoiado por seu meio -irmão Ben como Caddy nesta semana. “Este campo de golfe é muito desafiador e, no passado, teria passado por um momento difícil, então saia e atire nessas pontuações agora, com tudo o que eu aconteceu, meu jogo é melhor do que nunca foi. Este foi um teste esta semana.

Anirban Lahiri, da Índia, disse que estava entre os 10 primeiros, um torneio pelo qual ele trabalhou duro para que o evento acontecesse. Lahiri teve uma terceira rodada de 79 que foi concluída no domingo de manhã e produziu seu melhor cartão da semana na rodada final.

Começando sua quarta e última rodada no dia 18, depois de terminar a terceira rodada no dia 17. . 4 abaixo de 68 foram carregados após 72-71-79 em suas três primeiras rodadas. Terminou em 2 acima na posição empatada-10.

Lahiri disse: “O que eu mais gostei nesta semana foi a minha atitude. Embora tenhamos jogado 27 buracos no último dia, me sinto emocionalmente exausto em vez de fisicamente. Foi uma semana de muito sucesso. Eu sabia que seria um ótimo torneio, mas o que aconteceu foi além do que eu esperava.

“Eu esperava isso no início da temporada, mas é bom saber que sou o melhor indiano do torneio. Eu adoraria elevar o troféu, mas isso é muito encorajador e estou ansioso pelo Liv Golf Riad na próxima semana ”, acrescentou.

Abraham Anscer, do time de GC Gol Gol da Fireballs Liv, terminou em terceiro lugar em dois baixos após um nível final de nível, juntamente com o atual campeão de classificações da série internacional Joaquin Niemann, com apenas quatro jogadores que terminam sob o par no Gary Curso de teste de jogadores.

A terceira rodada teve que concluir esta manhã, e os Schniederjans tiveram um grande começo enquanto forjou uma vantagem de três anos em sete abaixo. Houve nove buracos para terminar o campo após o primeiro início da espingarda na tarde de sábado, e o American Biró seus três primeiros buracos: 10, 11 e 12, a caminho de 69.

O Japão Higa (72) começou a rodada final em segundo lugar em quatro abaixo, mas finalmente caiu para o T5 no nível após uma final de quatro anos.

O acúmulo foi o resultado de longos atrasos causados ​​por uma névoa densa todas as manhãs. Para completar 72 buracos, os organizadores mudaram para a espingarda começam para as rodadas três e quatro, com jogadores que permanecem nas mesmas partidas.

A quarta rodada começou imediatamente após o final da terceira rodada e Schniederjans não cedeu em busca de uma vitória que aumenta a moralidade, com o australiano Greg Norman caminhando pelo percurso e assistindo com cuidado.

Ele tinha uma vantagem de cinco anos na vez de Higa e Dechambeau. Essa liderança se tornou seis quando foi aplicada sensacionalmente por três no dia 13 de uma mentira difícil da direita de Green, onde parecia um bicho -papão seria mais provável.

E apesar de um fantasma em 17, o americano fez o par em 18 para ver as coisas, perdendo um passarinho com a faixa verde.

A vitória de Schniederjans é notável. Ele passou por uma cirurgia de reposição nos dois quadris em 2022 e ficou fora do jogo por mais de um ano.

Foi sua última tentativa de resolver um grande número de problemas de lesão que atrapalharam a carreira de um jogador que foi classificado como o melhor fã do mundo em 2014 por 41 semanas consecutivas. Ele também venceu no Korn Ferry Tour em 2016, no ano depois de se tornar um profissional.

Schniederjans jogará esta semana terminando em quarto lugar no evento de promoções de golfe LIV no ano passado, com os 10 melhores jogadores vencendo os direitos de jogo da série internacional.

Foi simplesmente perdido para vencer o evento na Arábia Saudita, que traz uma passagem para a LIV Golf League, mas depois de triunfar hoje, fez o começo ideal nas classificações da série internacional, com o campeão também vencendo uma posição na lista .

Falando sobre sua longa viagem de volta à vitória, ele disse: “Foi um longo processo, ele levou muita paciência. Fiz muito para mudar meu corpo e colocar e tive que aprender muito nesse processo.

“Havia contratempos que levaram anos para chegar a esse ponto. Este ano foi bom, pude estar no curso o ano todo há um ano. Consegui construir tudo e sabia que algo assim estava se aproximando.

Dechambeau fez todo o possível para pegar seu compatriota. “Sim, eu notei bem e fiz muitas tacadas excelentes. Cheguei a um começo quente em 18 … Estou satisfeito com a forma como agi e brinquei, mas não fiquei satisfeito com a maneira como bati na bola. Eu tenho atingido tão bem que joguei um 50º intervalo (o show do YouTube de Bryson) e estava atingindo muito bem. Não sei o que aconteceu, então tenho que resolver isso para o Liv Golf Riyadh na próxima semana.

Sebastian Muñoz, da Colômbia, Eugenio Chacarra, da Espanha e Higa do Japão, terminaram o T5 no nível de torque, à frente do australiano Kevin Yuan e Chase Koepka em oitavo lugar em um.

Um grupo de seis homens que incluíram o herói local Anirban Lahiri, o companheiro de equipe do GC de Dechambeau, GC em Liv Golf, terminou T10, enquanto o francês a turnê asiática terminou em um grupo em um grupo em um grupo de T16 com a turnê de estreante asiática de O Stefano Mazzoli.

O colega indiano Gaganjeet Bhullar, o 11 vezes campeão da turnê asiática, foi T24 em sete o mais, dois à frente de Karandeep Kochhar (+9), com Yuvraj Sandhu em 11.

A estrela amadora Kartik Singh, que aos 15 anos se tornou o indiano mais jovem a cortar a turnê asiática, assinou com um 75 para terminar o T53, logo atrás de Shubhankar Sharma e SSP Chawrasia. Shiv Kapoor, Ajitesh Sandhu e Rahil Gangjee foram os outros jogadores indianos a terminar o fim de semana depois de cortar.

O próximo evento no Asian Tour é o Open da Nova Zelândia, apresentado pela Sky Sport (27 de fevereiro a 2 de março), que será seguido pela série Macau International apresentada por Wynn (20 a 23 de março), o segundo alto evento de 10 Isso oferece um caminho para a LIV Golf League.

