Ollie Watkins Al Arsenal? Aston Villa rejeitou a oferta para o atacante, já que Mikel Arteta busca mais opções de ataque

O Arsenal concentrou sua atenção em Ollie Watkins enquanto tentava e garantir os reforços de janeiro para o ataque de Mikel Arteta. Villa rejeitou uma oferta do The Gunners para seu atacante com o final da janela de transferência de inverno que está chegando menos de uma semana.

Os Gunners são admiradores de Watkins de longo prazo, que marcaram 69 gols em 169 jogos na Premier League pelo Aston Villa desde que se juntaram ao clube no verão de 2020. Foi relatado que Villa rejeitou uma oferta de £ 60 milhões Para Watkins, um admirador Arsenal infantil.

No meio do interesse de um rival da Premier League em um de seus atacantes, Villa também se dedica a conversas sobre a possível venda do outro. A CBS Sports revelou quarta-feira de manhã que o lado saudita al-Nassr é Favorecendo um movimento para o Bayer Leverkusen Victor Bonifacio, mas Jhon Duran ainda está firmemente em consideração Pelos criadores do tratamento PIF.

Quanto a Watkins, um movimento sério constituiria um sinal de intenção imediata para o Arsenal, cujas opções de avanço no Centro limitaram seriamente por uma importante lesão no joelho a Gabriel Jesús. Watkins completou 29 anos no mês passado e viria com poucas possibilidades de valor de revenda. Da mesma forma, sua história na categoria mais alta e recorde de aptidão exemplar, o maior número de jogos que foram perdidos em uma temporada da Premier League, são bons indicadores de que poderia ter um impacto imediato.

Ao atender à necessidade de sua parte das assinaturas na terça -feira, Arteta disse: “Existem situações abertas e eu sempre digo o mesmo, se pudermos melhorar a equipe com jogadores que podem nos afetar agora e no futuro, tentaremos fazer Se sim.