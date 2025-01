Ollie Watkins dovrebbe rimanere; Jhon Duran Exit ‘Good News’ – Aston Villa’s Emery

Il manager Aston Villa Unai Emery ha detto che non voleva Ollie Watkins lasciare il club nel mezzo di interesse dall’Arsenal, ma ha detto se Jhon Dur Completerà il suo passaggio ad Al Nassru, quindi è una “buona notizia” per il club perché dimostra che stanno facendo le cose giuste per sviluppare i giocatori.

Emery ha parlato dopo che Aston Villa si è assicurato il suo posto nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League dopo la vittoria del 4-2 contro il Celtic. Etichetta Morgan Rogers E un altro Watkins ha visto Villa per prendere l’ottavo posto in classifica, e quindi evitare il gioco.

La sera, tuttavia, dominava parlando di due aggressori Villa.

Fonti hanno detto che ESPN poche ore prima dell’inizio delle prestazioni che l’Arsenal aveva un’offerta per Watkins mentre Atletico riportato All’inizio della partita che Duran era messo sul lato medico di Saudi per la League Al Nassr prima di trasferirsi nella regione di 77 milioni di EUR ($ 80 milioni).

Quando ha chiesto informazioni sull’interesse dell’Arsenal per Watkins, Emery ha detto: “Non voglio (se ne va). Vogliamo mantenere il nostro obiettivo sportivo attraverso i giocatori che abbiamo nel gruppo. Ogni giocatore può essere sul mercato nel caso in cui sia buono per i giocatori, il club e la squadra, ma dobbiamo anche essere molto esigenti per questo accordo. “

Watkins ha impressionato il Celtic e ha segnato quello che si è rivelato essere il vincitore del 60 ° minuto, ma poi ha perso la punizione di un minuto quando ha perso la posizione e lo sforzo di Ballo sul bar.

Ollie Watkins è soggetta all'interesse dell'Arsenal, mentre Jhon Duran sembra lasciare Villa Park per l'Arabia Saudita.

Nonostante questo fallimento, era una minaccia frequente prima dell’obiettivo e poteva avere un’altra coppia, ma per alcuni risparmi sensazionali da Kasper Schmeichel.

Guardò sempre dalla panchina. Duran è stato visto nel tunnel dopo la partita apparentemente e ha salutato alcuni dipendenti e giocatori.

Alla domanda dopo la partita per il futuro di Duran Emery, ha detto: “Il club funziona, dobbiamo essere intelligenti e competitivi. Ovviamente siamo agli occhi di altre squadre forti e campionati e paesi forti come l’Arabia Saudita.

“È qualcosa di cui mi sento orgoglioso perché stiamo migliorando e abbiamo giocatori che sono interessati ad altri club e pagano buoni soldi per noi.

“Il nostro obiettivo è mantenere la nostra struttura in modo intelligente e (mantenere il nostro livello) è la sfida più difficile per molto tempo. A volte dobbiamo vendere giocatori, ma cerchiamo anche di cambiare anche questi giocatori con buoni giocatori, cercando di sviluppare giocatori e migliorare il nostro.

“Non so esattamente fino a quando tutto non è fatto se Jhon Duran se ne va o no. Se se ne va, è una buona notizia per noi, perché i buoni soldi sono veri, perché è un bene per lui perché abbiamo anche sviluppato e sviluppato un giovane giocatore in due anni per ottenere questa offerta.

“Non è solo per il club, ma è per i giocatori e la squadra – queste circostanze possono essere positive. Non so se se ne vanno o no.”

Alla domanda se Duran gli chiese di andarsene, Emery disse: “Se se ne va, è perché vuole. Ti ho detto la scorsa settimana che lo volevo qui. Ma cosa vuole? Siamo tutti persone.

Emery ha aggiunto: “La mia opinione su di lui, è un giocatore fantastico, un potenziale fantastico. Ero vicino a lui, ho cercato di lavorare con lui nel mio sviluppo. Hanno i loro obiettivi, ambizioni e se se ne vanno, è perché vuole andare in un altro modo nella loro carriera. “