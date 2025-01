Omaha Basketball offre una promozione unica di popcorn

Omaha Mavericks, che era indisciplinato nel vertice della lega e nove corsie vincenti, vola in alto quando la stagione di basket universitaria si sta preparando per i suoi ultimi mesi.

Il loro piano per abbandonare queste dinamiche in campo in una folla avvolta nell’arena Baxter? Distribuzione fino a cinque galloni popcorn per ogni fan.

Sabato, con una squadra di uomini Omaha, che ospita i pionieri di Denver, Mavericks consentirà ai fan Porta il tuo Cinque galloni (o più piccoli) immondizia nell’arena da riempire in diciannove rack di concessione all’arena baxter arena per $ 5. Non c’è da stupirsi che la scuola, il partner di concessione e l’arena si riservano il diritto di rifiutare tutte le lattine che non sono state adeguatamente disinfettate.

Editori birichini

1 correlato

La promozione unica è ispirata a una nuova tradizione che è stata recentemente adottata dallo spogliatoio di Omaha.

A dicembre, con il morale della squadra bassa dopo una sconfitta consecutiva per lo stato del Nord Iowa e Iowa, il capo allenatore associato di Mavericks Kyan Brown Aveva un’idea di essere Per motivare il plotone prima di scontrarsi con gli spogliatoi della spazzatura Cal Poly – scavando.

Omaha sconfisse i Mustang per la sua prima vittoria in due settimane e nacque una tradizione. Dopo ogni vittoria nelle nove strisce di gioco dei Mavericks verranno collocate nello stadio nello spogliatoio e si rilassano sulla spazzatura con quello che ha e è il suo piede, pipistrello O anche una sedia in acciaio.

Bah gawd! È un KB con una sedia in acciaio! 😵#Gomavs #Omahambb pic.twitter.com/iqqabwpmxz – Basket maschile Omaha (@omahambb) 26 gennaio 2025

Qualsiasi immondizia portata nell’arena per realizzare i contenitori di popcorn sabato, probabilmente non pone che saranno comandati da Brown se Omaha sconfisse Denver.