Onde assistir a transmissão ao vivo do Real Madrid x Celta de Vigo: previsão da Copa del Rey, canal de TV, probabilidades, seleção, horário

Depois da decepção na final da Supercopa da Espanha, onde perdeu para o rival Barcelona, ​​o Real Madrid volta à ação na Copa do Rei. Na volta para casa, o Santiago Bernabéu, da Arábia Saudita, é uma boa oportunidade para o Los Blancos deixar para trás aquela péssima derrota. Enfrentar um Celta de Vigo no meio do caminho é uma boa oportunidade para avançar no que se tornou uma disputada pelo título da La Liga. Atualmente, o Real Madrid está um ponto atrás do Atlético de Madrid pela primeira colocação, então cada partida será essencial para decidir o título, mas agora todos os olhos estão voltados para avançar para a próxima fase da copa.

Aqui estão nossas histórias, como você pode assistir ao jogo e muito mais:

Como assistir e probabilidades



Data : Quinta-feira, 16 de janeiro | Tempo : 15h30, horário do leste

: Quinta-feira, 16 de janeiro | : 15h30, horário do leste Localização : Estádio Santiago Bernabéu – Madri, Espanha

: Estádio Santiago Bernabéu – Madri, Espanha Transmissão ao vivo: ESPN+

ESPN+ Chance: Real Madrid -500; Empate +525; Celta de Vigo +1100

Argumentos

Real Madrid: Depois de sofrer cinco gols ao Barcelona, ​​é justo esperar mudanças do Real Madrid nesta partida, mas considerando que não enfrenta o Barcelona, ​​muito do que tentou naquela partida ainda funcionaria aqui. As coisas começaram bem com Kylian Mbappé a abrir o marcador e se estes jogos são uma oportunidade para o francês se levantar e correr, serão úteis mesmo que o Madrid seja eliminado. O foco está no campeonato e na Liga dos Campeões, mas isso não significa que não leve isso a sério.

O Real Madrid previu o XI: Andriy Lunin, Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Fran García, Luka Modric, Federico Valverde, Arda Guler, Rodrygo, Vinicius Junior, Kylian Mbappé

Celta de Vigo: Embora sua forma na La Liga tenha sido medíocre, o Celta conquistou ótimos resultados na copa enfrentando times de divisões inferiores. Mas agora, com uma viagem fora de casa para enfrentar o Real Madrid, é que as coisas ficam reais. Luca De La Torre pode não jogar, uma vez que está relacionado com a transferência para o San Diego FC e Marcos Alonso também sofreu uma lesão num tornozelo que o poderá impedir de jogar.

O Celta de Vigo previu o XI: Vicente Guaita, Javier Manquillo, Carlos Domingez, Carl Starfelt, Oscar Mingueza, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Williot Swedberg, Jonathan Bamba, Franco Cervi, Borja Iglesias

Previsão

Os Blancos vão deixar entrar o golo, mas este é um jogo em que só haverá um vencedor: o Real Madrid vence o Celta de Vigo. Escolher: Real Madrid 4, Celta de Vigo 1