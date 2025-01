Onde assistir Arsenal x Aston Villa, escalações: transmissão ao vivo da Premier League, canal de TV, previsão, probabilidades

Na notável jornada desde o dia de Ano Novo de 2014 até o último dia da temporada, houve apenas um adversário que conseguiu vencer o Arsenal na Premier League. Ao fazer isso, o Aston Villa atrapalhou efetivamente a candidatura de Mikel Arteta ao título, e eles podem ter que pagar o preço por isso quando retornarem ao Emirates Stadium, no sábado.

Os Gunners alcançaram um moral alto, mas exaustivo vitória sobre o Tottenham no meio da semanadiminuindo qualquer temor de uma queda que pudesse estar aumentando após a saída da FA Cup e a derrota na primeira mão da semifinal da EFL Cup. O Villa também venceu na quarta-feira, com um gol de Ollie Watkins no segundo tempo, dando ao time de Unai Emery a terceira vitória consecutiva. O ex-técnico do Arsenal certamente terá uma recepção mista quando levar Villa ao norte de Londres. Ele pode estragar o dia como fez há um ano?

Data: Sábado, 18 de janeiro | Tempo: 12h30, horário do leste

Sábado, 18 de janeiro | 12h30, horário do leste Localização: Emirates Stadium – Londres

Emirates Stadium – Londres TV: NBC | Transmissão ao vivo: fuboTV

NBC | fuboTV Chance: Arsenal-188; Empate +320; Vila Aston +500

notícias da equipe

Arsenal: Arteta foi muitas vezes evasivo sobre a condição física da sua equipa, apenas confirmando que havia “algumas decisões a tomar esta tarde com a equipa médica para perceber se estão nas melhores condições para este jogo ou para o próximo”. Entre eles deverá estar Riccardo Calafiori, que está indisponível há dois jogos devido a um problema muscular. Poderia William Saliba ser outro? O francês parecia estar a sofrer de um problema num tendão da coxa nos momentos finais da vitória dos Spurs; Sua ausência colocaria mais pressão sobre a defesa sem os ausentes de longa data Ben White e Takehiro Tomiyasu.

Arteta disse: “Se você quer lutar pelos melhores troféus com as melhores equipes há 11 meses, como temos feito nos últimos dois anos e meio, você tem que aproveitar esse tipo de momento, circunstância ou desafio e a pressão que vem com isso porque é o que há de bom nisso. Estamos jogando para vencer e é exatamente onde queremos estar.”

Possível Arsenal XI: listra; Partey, Timber, Gabriel, Lewis-Skelly; Arroz, Odegaard, Merino; Martinelli, Havertz, Trossard

Vila Aston: Não espere muitos ajustes no onze que derrotou o Everton, mesmo que as opções de Emery tenham sido reforçadas pela chegada de Donyell Malen, formado na academia do Arsenal, e de Jhon Durán evitando nova suspensão após aceitar uma posição como treinador por comportamento inadequado da equipe. . FA. John McGinn, Ross Barkley, Pau Torres e Diego Costa continuam indisponíveis para Villa.

A ausência dos dois últimos representa um fardo pesado para Tyrone Mings, que mal consegue recuperar a nitidez do jogo depois de retornar de uma grave lesão no joelho. Emery reluta em exagerar no zagueiro, mas conhece bem suas qualidades. “Fantástico”, disse ele sobre Mings. “Como ele está ajudando progressivamente o time, sua atitude e comprometimento com o clube. No ano passado e no início desta temporada ele não estava 100%. Quando ele entrou no Pau Torres era a hora dele e agora ele está lá .” ajudando a equipe.”

Possível Vila XI: Martinez; Dinheiro, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Onana; Bailey, Tielemans, Rogers; Watkins

Previsão

O Arsenal tem estado em boa forma, mas os jogos recentes afetaram a equipa de Arteta. Este também pode ser um adversário difícil. ESCOLHER: Arsenal 1, Aston Villa 2