Onde assistir Brighton x Arsenal, escalações: transmissão ao vivo da Premier League, canal de TV, previsão, probabilidades

O Arsenal viaja para Brighton no sábado, com o objetivo de diminuir a diferença para o Liverpool na liderança da Premier League para apenas três pontos. Pode ser um ajuste temporário no topo da tabela, já que o líder enfrenta o Manchester United no domingo, mas uma série de vitórias é a melhor chance que a equipe de Mikel Arteta tem de fazer com que seus rivais deslizem.

Três jogos consecutivos na Premier League são encorajadores, ainda mais dada a longa ausência de Bukayo Saka, e há razões para acreditar que o Amex Stadium pode não ser um dia fora de casa tão desafiador como normalmente é. A equipe de Fabian Hurzeler não venceu nos últimos sete jogos da Premier League, mas empatou três consecutivos, marcando tarde para empatar em casa do Aston Villa na última vez. Outro resultado como esse seria um desastre para o Arsenal.

Ver informações

Data: Sábado, 4 de janeiro | Tempo: 12h30, horário do leste

Sábado, 4 de janeiro | 12h30, horário do leste Localização: Estádio Amex – Falmer, Reino Unido

Estádio Amex – Falmer, Reino Unido TV: NBC | Transmissão ao vivo: fuboTV

NBC | fuboTV Chance: Brighton +320; Empate +270; Arsenal-120

notícias da equipe

Brighton: O retorno de Adam Wester e Jack Hinshelwood seria uma boa notícia para Hurzeler, embora na realidade seja mais provável que ambos acabem no banco. Também há esperanças de que a doença de Pervis Estupinan não o impeça de estar disponível, o que é uma boa notícia, já que Ferdi Kadioglu ainda está ausente devido a um problema num dedo do pé. O atacante Evan Ferguson está em dúvida e Danny Welbeck está indisponível, mas uma linha de frente que pode incluir Kaoru Mitoma e João Pedro, este último sem gols desde novembro, pode causar algumas dificuldades ao Arsenal. O sábado também chegará cedo para Diego Gómez, contratado do Inter Miami pela MLS.

Quanto à forma como o Brighton poderia superar o Arsenal, Hurzeler disse: “Empurre todos os limites em todas as fases do jogo. Continue a jogar com coragem e intensidade. Os resultados não têm sido bons (recentemente), mas as atuações estão lá. Mostramos que pudermos “. “Vencemos todas as equipas desta liga. Se não jogarmos com coragem e posse de bola, não temos hipóteses.”

Possível Brighton XI: Consumir; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Baleba, Ayari; Minteh, O’Riley, Mitoma; Pedro Pedro.

Arsenal: Espera-se que Kai Havertz se recupere da doença que o afastou dos gramados na vitória no dia de Ano Novo sobre o Brentford, mas quando ele entra em cena, Jurrien Timber está de fora, suspenso após receber seu quinto cartão amarelo da temporada na quarta-feira. Nenhum dos jogadores afastados nas últimas semanas está particularmente perto de retornar, com Raheem Sterling fora na próxima semana e Ben White talvez apenas de volta no final do mês.

“Temos que mostrar o mesmo nível de consistência e um pouco mais”, disse Arteta sobre o que será necessário para conquistar o título, “porque no ano passado fomos a melhor equipa do campeonato, quebramos vários recordes e ainda temos. ” Não ganhei um troféu importante, então falta alguma coisa.

“Vai ser muito bom, pequenos detalhes, dá para pegar certos jogos e situações, mas no final estamos muito próximos e só temos que jogar a moeda para o outro lado para que isso aconteça. . “Se fizermos o que temos que fazer e o que podemos controlar, o resto está fora de nossas mãos.”

Possível Arsenal XI: listra; Partey, Saliba, Gabriel, Calafiori; Arroz, Odegaard, Merino; Martinelli, Havertz, Jesus

Previsão

O Arsenal pode não ter o poder de fogo ofensivo que teria sob o comando de Saka, mas deve poder contar com a sua defesa para conseguir uma grande vitória fora de casa. ESCOLHER: Brighton 1, Arsenal 2