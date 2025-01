Onde assistir Chelsea vs. Bournemouth: transmissão ao vivo da Premier League online, canal de TV, previsões e probabilidades

O Chelsea recebe o Bournemouth na terça-feira pelo Campeonato Inglês com apenas três pontos de diferença. Ambos venceram na terceira rodada da FA Cup, com os Blues derrotando o Morecambe e os Cherries eliminando o West Bromwich Albion. Tosin Adarabioyo e João Félix marcaram dois gols, além de um gol de Christopher Nkunku após pênalti defendido. A equipa de Enzo Maresca pode ter demonstrado ultimamente que não é candidata ao título, mas ainda está na corrida por um lugar na UEFA Champions League. Dango Ouattara marcou duas vezes, ao lado de Justin Kluivert, Antoine Semenyo e Daniel Jebbison, na nona partida invencível do Bournemouth em todas as competições no fim de semana. A equipa de Andoni Iraola venceu o Everton mais cedo e agora tem a equipa em condições de competir por um lugar nas competições da UEFA.

Aqui estão nossas histórias, como você pode assistir ao jogo e muito mais.

Por favor, marque a caixa de assinatura para confirmar que deseja se inscrever. Obrigado por se inscrever!

Fique de olho na sua caixa de entrada.

Desculpe!

Ocorreu um erro ao processar sua assinatura.



Como assistir e probabilidades

Data: Terça-feira, 14 de janeiro | Tempo: 14h30, horário do leste

Terça-feira, 14 de janeiro | 14h30, horário do leste Localização: Stamford Bridge – Londres, Inglaterra

Stamford Bridge – Londres, Inglaterra Olhar: Pavão Premium

Pavão Premium Chance: Chelsea -167; Empate +320; Bournemouth +360

Temporada até agora

O Chelsea tem apenas dois pontos em 12 nos últimos quatro jogos, o que significa que está 10 pontos atrás do líder da EPL, o Liverpool, depois de disputar mais uma partida. Newcastle United, Manchester City e Cherries podem ultrapassar os Blues esta semana com a equipe de Maresca de fora para evitar derrotas consecutivas na Premier League em Stamford Bridge pela primeira vez desde 2023. Bournemouth fez história no clube ultimamente com uma série de invencibilidade de oito jogos na EPL. Apenas os dois primeiros colocados, Liverpool e Arsenal, se saíram melhor sem perder. Uma boa sequência de gols fora de casa fez com que os homens de Iraola marcassem vários gols nos últimos cinco jogos fora de casa na Premier League, embora não tenham vencido em seis contra o Chelsea.

notícias da equipe

Chelsea: Wesley Fofana, Benoit Badiashile, Mykhaylo Mudryk, Omari Kellyman e Kiernan Dewsbury-Hall estão de fora, enquanto Noni Madueke perdeu Morecambe devido a doença. Pedro Neto pode ser o único titular do fim de semana a manter a vaga, enquanto Adarabioyo também pode manter a função na defesa. Josh Acheampong convenceu Maresca e ele deveria retornar ao XI.

Possível Chelsea XI: Sánchez; Gusto, Acheampong, Colwill, Cucurella; Fernández, Caicedo; Sancho, Palmer, Neto; Jackson.

Bournemouth: Enes Unal e Evanilson ficarão afastados por um longo prazo, enquanto Jebbison voltou do empréstimo ao Watford e marcou. Ouattara ou Semenyo devem liderar o ataque com Ben Winterburn desistindo. Marcos Senesi, Julian Araujo, Alex Scott, Marcus Tavernier, Luis Sinisterra e Adam Smith estão de fora, enquanto Max Aarons pode ingressar no Valencia, apesar da reportagem no fim de semana.

Possível Bournemouth XI: Travers; Hill, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Christie, cozinheira; Brooks, Kluivert, Ouattara; Semênio.

Previsão

Esta deverá ser uma vitória do Chelsea, embora um empate não deva ser totalmente descartado para o Bournemouth. Ambos os gols com os Blues derrotando os Cherries por um único gol parecem bons. Escolher: Chelsea 2, Bournemouth 1.