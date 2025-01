Onde assistir Getafe x Barcelona transmissão ao vivo: LaLiga ao vivo online, canal de TV, programação, previsões e probabilidades

O Barcelona retorna à LaLiga no sábado, em Getafe, com os anfitriões lutando contra o rebaixamento antes do confronto no Estádio Coliseu. Os comandados de Hansi Flick perderam os dois últimos jogos na primeira divisão espanhola e caíram para o terceiro lugar na classificação, mas este será o primeiro jogo da La Liga desde antes do Natal.

O Getafe segue uma sequência de três vitórias consecutivas, depois de vencer Granada e Pontevedra na Copa del Rey e La Palmas na Liga. A equipa de José Bordalás passou apenas uma época fora da LaLiga desde 2004 e estará desesperada pelo sucesso na batalha contra a despromoção este ano. O Barça venceu esta partida por 1 a 0 na Catalunha no início desta temporada, mas o Getafe está invicto contra os Blaugrana em casa desde o final de 2019.

O Barcelona não conseguiu marcar golos nas últimas três visitas ao Estádio Coliseu e a sua recente forma no campeonato sugere que isso também pode ser difícil. A equipe de Flick disputou quatro vezes em 2025 entre a Copa del Rey e a Supercopa da Espanha, vencida contra o Real Madrid, na Arábia Saudita. Depois de derrotar o Real Betis nas oitavas de final da Copa del Rey, os catalães retornam à La Liga antes da Liga dos Campeões da UEFA na próxima semana.

Aqui estão nossas histórias, como você pode assistir ao jogo e muito mais.

Por favor, marque a caixa de assinatura para confirmar que deseja se inscrever. Obrigado por se inscrever!

Fique de olho na sua caixa de entrada.

Desculpe!

Ocorreu um erro ao processar sua assinatura.



Como assistir e probabilidades

Data: Sábado, 18 de janeiro | Tempo: 15h, horário do leste

Sábado, 18 de janeiro | 15h, horário do leste Localização: Estádio Coliseu – Getafe, Espanha

Estádio Coliseu – Getafe, Espanha Olhar: ESPN Esportes | Fluxo: fubo (experimente gratuitamente)

ESPN Esportes | fubo (experimente gratuitamente) Chance: Getafe+550; Empate +320; Barcelona-200

Esta temporada até agora

O Getafe está na 15ª colocação, com quatro vitórias, sete empates e oito derrotas em 19 jogos, somando 19 pontos que o colocam três acima da zona de rebaixamento. A equipa de Bordalás tem o terceiro melhor equilíbrio defensivo da LaLiga, tendo sofrido apenas 16 golos, só superada por Real Sociedad e Atlético de Madrid. No entanto, 13 golos marcados em 19 jogos são o pior registo ofensivo da primeira divisão espanhola, juntamente com o Real Valladolid. O Barça venceu apenas um dos últimos sete jogos na La Liga, que foi no início de dezembro, contra o RCD Mallorca. Apenas um ponto em três jogos deixou o time na terceira posição na tabela e cinco pontos atrás do Real Madrid, com o Atlético Madrid seis pontos à frente da equipe de Flick.

notícias da equipe

Getafe: Diego Rico e Álvaro Rodríguez estão suspensos, enquanto Yellu Santiago, Allan Nyom e Juan Berrocal estão em dúvida. Bordalás deverá trazer Djene Dakonam, Borja Mayoral e Carles Aleñá de volta ao onze. David Soria deveria voltar ao gol depois da Copa del Rey e Cobá continuaria mais adiantado em campo.

Possível XI do Getafe: Sória; Dakonam, Duarte, Alderete, Iglesias; Aleñá, Milla, Arambarri, Cobá; Uché, prefeito.

Barcelona: Marc Bernal, Marc-Andre ter Stegen e Iñigo Martínez estão lesionados, mas Andreas Christensen pode regressar. Alejandro Balde, Marc Casado e Robert Lewandowski podem retornar e Ronald Araujo deve ser titular na defesa. Dani Olmo está disponível e pode começar no banco com Gavi como possível opção número 10 em campo.

Possível onze do Barça: Caneta; Coundé, Oraujo, Cubarsi, Balde; Casado, Pedro; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

Previsão

Isso deverá ser superado pelo Barça, que está acostumado a ter muita dificuldade para enfrentar o Getafe. Escolher: Getafe 0, Barça 1.