Onde assistir Liverpool vs. Lille OSC: transmissão ao vivo online da UEFA Champions League, TV, previsões e probabilidades

Liverpool poderia reservar seu lugar no Oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA na terça-feira com a visita do Lille OSC a Anfield. Os homens de Arne Slot lideram a fase do campeonato e venceram todos os seis jogos que disputou até agora, o mais recente contra o Girona. A equipe de Bruno Genésio é a oitava colocada com 13 pontos e está na última vaga da classificação automática para as oitavas de final.

Os anfitriões tiveram a sorte de escapar da Espanha sem sofrer golos na última partida, mas continuam em boa forma em todas as frentes. Os Reds lideram o Arsenal por seis pontos no Campeonato Inglês com um jogo a menos e também estão nas semifinais da Copa Carabao. Com duas vitórias, dois empates e uma derrota, com nove gols marcados e quatro sofridos, o Liverpool estará atento aos visitantes franceses.

O Lille venceu o Sturm Graz na última vez, vencendo por 3-2 depois de perder uma vantagem de 2-0, mas Hakon Arnar Haraldsson venceu para Les Dogues. O LOSC está em terceiro lugar na Ligue 1 com 32 pontos após 18 jogos e sua posição atual lhes garante uma vaga automática na UCL para 2025-26. O Lille venceu duas e empatou um fora de casa recentemente e está invicto fora de casa desde setembro, uma seqüência de 11 jogos consecutivos.

Aqui estão nossas histórias, como você pode assistir ao jogo e muito mais:

Como assistir e probabilidades

Data: Terça-feira, 21 de janeiro | Tempo: 15h, horário do leste

Terça-feira, 21 de janeiro | 15h, horário do leste Localização: Anfield-Liverpool, Inglaterra

Anfield-Liverpool, Inglaterra Olhar: Supremo+

Supremo+ Chance: Liverpool -350; Empate +400; Lilás +900

Fase da liga até agora

O Liverpool é o único time da UCL que venceu 100% de seus jogos na fase da liga. Os Reds também têm a defesa mais forte da competição com apenas um gol sofrido. Slot e seus jogadores já estão na vaga dos playoffs, mas mais um ponto garantirá uma das oito vagas automáticas. O Lille só foi derrotado uma vez na Europa este ano e está invicto nos últimos cinco jogos, com quatro vitórias nessa série de jogos. A equipe de Genésio está invicta há 21 partidas em todas as competições, sendo 12 dessas vitórias.

notícias da equipe

Liverpool: Joe Gomez está de fora pelo menos até o próximo mês, embora fosse uma surpresa se Slot arriscasse Ibrahima Konate aqui com Wataru Endo também um possível parceiro de Virgil van Dijk na retaguarda. Diogo Jota está em dúvida, pelo que Luis Díaz poderá liderar o ataque juntamente com Mohamed Salah e Federico Chiesa. Harvey Elliott pode começar depois de impressionar contra o Brentford, enquanto Curtis Jones e Ryan Gravenberch podem formar o meio-campo.

Possível onze do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Endo, Van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberg; Salah, Elliott, Chiesa; Diaz.

Lilás: Tiago Santos ficará ausente por um longo período, enquanto Samuel Umtiti também ficará afastado devido a lesão pelo menos este mês. Thomas Meunier, Bafode Diakite, Alexsandro Ribeiro e Ismaily devem ser os quatro finalistas, atrás de Benjamin Andre e Ayyoub Bouaddi, com Ethan Mbappé e Nabil Bentaleb indisponíveis. Genesio poderia enviar Mitchel Bakker, Remy Cabella e Osame Sahraoui atrás de Jonathan David, dadas as ausências de Edon Zhegrova e Mathias Fernández-Pardo.

Possível XI do Lille: Cavalheiro; Meunier, Diakité, Ribeiro, Ismaily; André, Bouaddi; Bakker, Cabella, saharaui; Davi.

Previsão

O Liverpool quase deverá superar este jogo, embora o Lille tenha mostrado que é uma equipa muito difícil de vencer. Um empate não seria um resultado irrealista. Escolher: Liverpool 2, Lille 1.

Classificação da Liga dos Campeões

Chave: As posições 1 a 8 se classificam para as oitavas de final, enquanto as posições 9 a 24 se classificam para os Play-Offs da fase eliminatória e as posições 25 a 36 são eliminadas.

Pos. Equipamento médico de família C. d eu noiva Geórgia Deus PTS 1 Liverpool 6 6 0 0 13 1 +12 18 2 Barcelona 6 5 0 1 21 7 +14 15 3 Arsenal 6 4 1 1 11 2 +9 13 4 Bayer Leverkusen 6 4 1 1 12 5 +7 13 5 Vila Aston 6 4 1 1 9 3 +6 13 6 Enterrar 6 4 1 1 7 1 +6 13 7 Brest 6 4 1 1 10 6 +4 13 8 Lille 6 4 1 1 10 7 +3 13 9 Borussia Dortmund 6 4 0 2 18 9 +9 12 10 Bayern de Munique 6 4 0 2 17 8 +9 12 11 Atlético de Madri 6 4 0 2 14 10 +4 12 12 AC Milão 6 4 0 2 12 9 +3 12 13 Atalanta 6 3 2 1 13 4 +9 11 14 Juve 6 3 2 1 9 5 +4 11 15 Benfica 6 3 1 2 10 7 +3 10 16 Mônaco 6 3 1 2 12 10 +2 10 17 Sporting Lisboa 6 3 1 2 11 9 +2 10 18 Feyenoord 6 3 1 2 14 15 -1 10 19 Clube Bruges 6 3 1 2 6 8 -2 10 20 real Madrid 6 3 0 3 12 11 1 9 21 céltico 6 2 3 1 10 10 0 9 22 cidade de manchester 6 2 2 2 13 9 +4 8 23 PSV 6 2 2 2 10 8 2 8 24 Dínamo Zagreb 6 2 2 2 10 15 -5 6 25 Paris Saint-Germain 6 2 1 3 6 6 0 7 26 Estugarda 6 2 1 3 9 12 -3 7 27 Shakhtar Donetsk 6 1 1 4 5 13 -8 4 28 Esparta Praga 6 1 1 4 7 18 -11 4 29 Tempestade Graz 6 1 0 5 4 9 -5 3 30 Girona 6 1 0 5 4 10 -6 3 31 estrela vermelha 6 1 0 5 10 19 -9 3 32 RB Salzburgo 6 1 0 5 3 18 -15 3 33 Bolonha 6 0 2 4 1 7 -6 2 34 RB Leipzig 6 0 0 6 6 13 -7 0 35 Bratislava eslava 6 0 0 6 5 21 -16 0 36 meninos 6 0 0 6 3 22 -19 0

Programação televisiva da 5.ª jornada

Todo o horário do leste