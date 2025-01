Onde assistir o Jets vs. Dolphins: canal de TV, horário de início da NFL, transmissão ao vivo, transmissão, probabilidades

O que começou com tanto otimismo e esperança de que a sorte da franquia finalmente mudasse está chegando ao fim, lamentando um destino inalterado e uma promessa não cumprida: NFL O MVP Aaron Rodgers terminará sua primeira temporada completa como quarterback do New York Jets, uma temporada que viu seu time chegar a 4-12 em meio às demissões do técnico Robert Saleh e do gerente geral Joe Douglas.

Embora Rodgers tenha sido aclamado como o salvador da franquia Jets quando foi negociado de Green Bay para Nova York em 2023, uma ruptura do tendão de Aquiles apenas quatro jogadas após seu mandato com os Jets deu o tom para uma era que se tornou uma decepção colossal. . E com Rodgers completando 41 anos e sua equipe pronta para seguir uma nova direção, este fim de semana pode muito bem ser a última vez que o primeiro Super Bowl O campeão veste um uniforme dos Jets, ou mesmo qualquer uniforme da NFL.

Enquanto isso, embora os Dolphins tenham tido uma temporada desafiadora com 8-8, eles ainda têm alguma esperança de chegar aos playoffs. Para chegar à pós-temporada, os Dolphins devem vencer este jogo e então esperar uma derrota do Denver Broncos para o Kansas City Chiefs, o que lhes daria a terceira vaga consecutiva nos playoffs em três temporadas sob o comando do técnico Mike McDaniel.

Onde assistir Jets vs. Golfinhos

Quando: Domingo, 5 de janeiro às 16h25 horário do leste dos EUA

Domingo, 5 de janeiro às 16h25 horário do leste dos EUA Onde: Estádio MetLife – East Rutherford, Nova Jersey

Estádio MetLife – East Rutherford, Nova Jersey TV: RAPOSA

RAPOSA Transmissão: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Continuar: Aplicativo CBS Sports

Diferença entre jatos e golfinhos, probabilidades

Miami é favorito por 1 ponto contra Nova York, de acordo com o último relatório Probabilidades da NFL. O acima/abaixo é de 39 pontos.

História recente dos Jets vs. Golfinhos



A vitória dos Dolphins na prorrogação da semana 14 sobre os Jets marcou sua quarta vitória consecutiva sobre seus rivais de divisão, e Miami venceu oito de seus últimos nove jogos contra os Jets no geral. A vitória mais recente dos Jets sobre os Dolphins ocorreu em outubro de 2022.