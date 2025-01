Onde assistir Real Madrid x Las Palmas: La Liga ao vivo online, TV, previsões e probabilidades

O Real Madrid procura a 14ª vitória da temporada na La Liga em casa frente ao Las Palmas, no domingo, e a equipa das Canárias espera conseguir uma reviravolta no Santiago Bernabéu. Os homens de Carlo Ancelotti estão em segundo lugar na primeira divisão espanhola e apenas um ponto atrás do rival e líder Atlético Madrid, enquanto a equipe de Diego Martínez está na 14ª posição, com 22 pontos em 19 jogos até o momento.

Este será o primeiro jogo do Los Blancos no campeonato em quatro jogos, depois de vencer o Valencia no início de 2025, antes da Copa del Rey e da Supertaça da Espanha. Deportiva Minera e Celta Vigo foram excluídos de avançar na Copa del Rey para as quartas-de-final, mas uma goleada por 5 a 2 sobre o Barcelona na Arábia Saudita irá prejudicá-los por algum tempo. O Real Madrid, atual campeão da LaLiga e da UEFA Champions League, tem a difícil tarefa de manter um ou ambos.

O Las Palmas evitou a derrota quatro vezes em nove jogos fora de casa até o momento e até venceu três deles, além de empatar com os donos da casa neste fim de semana de agosto. Pío Pío empatou no Santiago Bernabéu em 2017 em um empate emocionante de 3-3, mas 2025 não tem sido bom até agora, com uma eliminação na Copa del Rey para Elche e uma derrota em casa por 2-1 para o Getafe na LaLiga na semana passada.

Aqui estão nossas histórias, como você pode assistir ao jogo e muito mais:

Como assistir e probabilidades

Data: Domingo, 19 de janeiro | Tempo: 10h15, horário do leste

Domingo, 19 de janeiro | 10h15, horário do leste Localização: Santiago Bernabéu – Madri, Espanha

ESPN Esportes

ESPN Esportes | fubo (experimente gratuitamente) Chance: Real -650; Empate +750; Las Palmas +1400

Esta temporada até agora

O Real Madrid é o segundo colocado da classificação, cinco pontos a mais que o Barcelona,​​terceiro, mas um ponto a menos que o Atlético de Madrid, que lidera a classificação. A diferença para os homens de Diego Simeone pode ser de quatro pontos no domingo e o Los Blancos buscará a nona vitória em 10 jogos em casa na LaLiga até o momento, o segundo melhor recorde na primeira divisão. O Real nunca perdeu com o Las Palmas em casa e as Canárias estão a melhorar sob o comando de Diego Martínez desde que chegou ao cargo de treinador principal, em Outubro. Com oito vitórias, um empate e quatro derrotas em 13 jogos, o Los Amarillos está na 14ª posição da classificação e a seis pontos do rebaixamento, com 22 pontos em 19 jogos no total. Martínez também viu a sua equipa marcar 24 golos em 19 jogos, melhor que Osasuna, Real Betis, Sevilha, Valência e Real Sociedad.

notícias da equipe

Real: Vinicius Junior e Luka Modric estão suspensos, enquanto Fran García terá de se submeter a um teste físico tardio. Eduardo Camavinga ficará ausente por pelo menos três semanas, embora Thibaut Courtois tenha retornado ao gol e Federico Valverde, Jude Bellingham, Rodrygo e Ferland Mendy também devam ser reintegrados no XI. David Alaba pode fazer parte do elenco pela primeira vez desde a grave lesão, mas Eder Militão e Dani Carvajal ficarão afastados por um longo período.

Possível onze real: Cortês; Vázquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Brahim.

As palmas: Daley Sinkgraven e Viti estão lesionados, enquanto Marvin Park e José Campana são grandes dúvidas. Adnan Januzaj pode ser titular depois de marcar ao Getafe, mas Martínez também pode optar pela consistência e não fazer alterações não forçadas. Jaime Mata e Marc Cardona provavelmente estarão no banco, com Fabio Silva na liderança e buscando somar cinco gols e duas assistências em 14 partidas na LaLiga.

Possível Las Palmas XI: Cillessen; Herzog, Suárez, McKenna, Mármol; Essugo, K Rodríguez; Sandro, Muñoz, Moleiro; F Silva.

Previsão

Isso deve ser bastante fácil para o Real, que deve vencer por um ou dois gols em casa, apesar da capacidade do Las Palmas de marcar contra a maioria dos adversários. Escolher: Real 2, Las Palmas 0.