Onde assistir Real Madrid x RB Salzburg, escalações, probabilidades: transmissão ao vivo, seleção e previsão da Liga dos Campeões

A fase do campeonato desta campanha na Liga dos Campeões trouxe alguns acontecimentos inesperados, mas uma das maiores surpresas é que existe a possibilidade de o Real Madrid não se classificar para a fase eliminatória do torneio quando receber o RB Salzburg, na terça-feira. Seria um desastre total para o Los Blancos se não conseguisse avançar, mas com três derrotas já na fase do campeonato, é muito real.

Enfrentará um RB Salzburg que está perto de ser eliminado da fase de mata-mata após sofrer 18 gols até o momento na Fase da Liga. Como a partida será disputada no Santiago Bernabéu, isso dará ao Real Madrid a oportunidade de aumentar o placar na tentativa de subir na tabela, já que não pode mais cometer erros neste torneio.

Data : quarta-feira, 22 de janeiro | Tempo : 15h, horário do leste

: quarta-feira, 22 de janeiro | : 15h, horário do leste Localização : Estádio Santiago Bernabéu – Madri, Espanha

: Estádio Santiago Bernabéu – Madri, Espanha Transmissão ao vivo: Supremo+

Supremo+ Chance: Real Madrid-1600; Empate +1100; RB Salzburgo +3000

Real Madrid: Depois de chegar ao topo da La Liga, o Real Madrid conseguiu deixar para trás uma péssima derrota para o Barcelona para voltar a focar no triunfo na Liga dos Campeões. Lucas Vázquez está suspenso devido à acumulação de cartões amarelos, mas raramente nesta temporada os homens de Carlo Ancelotti não sofreram novas lesões com as quais terão de lidar neste confronto. Agora que Kylian Mbappé está começando a se equilibrar, deverá haver muito poder de fogo disponível para romper as defesas da seleção austríaca.

O Real Madrid previu o XI: Thibaut Courtois, Lorenzo Aguado, Raúl Asencio, Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Dani Ceballos, Rodrygo, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé

RB Salzburgo: Para se manter na luta pelas oitavas de final, o Salzburg terá que fazer todo o possível para enfrentar o Real Madrid. A Liga dos Campeões conhece bem a equipa e conseguir um resultado em Espanha será um dos desafios mais difíceis de sempre. Jogar tudo para a frente também significará que será mais fácil contra-atacar a defesa, no que poderá ser uma vitória fácil para o Real Madrid.

O RB Salzburg previu o XI: Janis Blaswich, Aleksa Terzic, Kamil Pitakowski, Samson Baidoo, Leandro Morgalla, Nene Dorgeles, Mads Bidsturp, Nicolas Capaldo, Moussa Yeo, Petar Ratkov, Oscar Gloukh

Um duplo de Mbappé garantirá que o Real Madrid acompanhe as equipas que estão à sua frente. Os oito primeiros podem estar fora de alcance, mas ainda podem garantir uma vaga na fase de mata-mata. Escolher: Real Madrid 4, RB Salzburgo 1