Onde assistir Tottenham Hotspur x Newcastle United: transmissão ao vivo da Premier League, TV, previsões e probabilidades

O Tottenham Hotspur precisa de uma vitória em casa sobre o Newcastle United no sábado para aliviar a pressão do técnico Ange Postecoglou no início de 2025 em Londres. Os Spurs empataram com o Wolverhampton Wanderers na última partida da Premier League inglesa de 2024, enquanto os Magpies venceram o Manchester United.

Desde que derrotaram o Southampton em meados de dezembro, os londrinos conquistaram apenas um ponto em nove jogos contra Liverpool, Nottingham Forest e Wolves, com a pressão aumentando sobre Postecoglou. A semifinal da EFL Cup contra os Reds pode ser fundamental para o seu futuro, mas primeiro eles precisam encerrar uma seqüência de cinco jogos sem vitórias em casa aqui.

Os homens de Eddie Howe agora parecem estar entre os quatro primeiros depois de uma excelente sequência festiva que incluiu vitórias sobre Forest, Leicester City, Aston Villa e Ipswich Town antes do United. Depois de apenas três jogos sem sofrer golos nos primeiros 15 jogos da temporada na Premier League, o Newcastle manteve quatro derrotas nas últimas quatro vitórias. Os Magpies, também um dos times fantasmas do Tottenham, venceram os Spurs em quatro dos últimos cinco jogos da EPL.

Aqui estão nossas histórias, como você pode assistir ao jogo e muito mais:

Como assistir e probabilidades

Data: Sábado, 4 de janeiro | Tempo: 7h30, horário do leste

Sábado, 4 de janeiro | 7h30, horário do leste Localização: Estádio Tottenham Hotspur – Londres, Inglaterra

Rede dos EUA

Rede dos EUA | fubo (experimente gratuitamente) Chance: Esporas +180; Empate +290; Newcastle +125

Temporada até agora

O Tottenham esteve a dois pontos da qualificação para a UEFA Champions League no ano passado, mas actualmente tem poucas hipóteses de terminar com um lugar na UEFA Conference League, visto que actualmente está no meio da tabela. Matematicamente, os Spurs estão mais próximos da zona de rebaixamento do que os quatro primeiros, enquanto o Newcastle está em quinto lugar e apenas três pontos atrás do Chelsea, na última posição da UCL.

notícias da equipe

Tottenham: Destiny Udogie está fora e pode dar lugar a Djed Spence, que voltou de suspensão, mas Rodrigo Bentancur agora está suspenso e pode dar lugar a Pape Sarr. Também estão de fora Guglielmo Vicario, Micky van de Ven, Mikey Moore, Richarlison, Cristian Romero, Wilson Odobert e Ben Davies.

Possível XI do Tottenham: Forster; Porro, Gray, Dragusin, Spence; Kulusevski, Sarr, Maddison; Johnson, Solanke Jr.

Newcastle: Fabian Schar está suspenso, enquanto Jamaal Lascelles, Nick Pope, Emil Krafth e Sven Botman estão lesionados. Kieran Trippier provavelmente deixará Tino Livramento com um golpe, enquanto Callum Wilson ainda está longe de retornar.

Possível Newcastle XI: Dubravka; Livramento, Kelly, Burn, Hall; Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Isaac, Gordon.

Previsão

Embora os Spurs devam vencer esta partida, a forma atual dos Magpies sugere que eles fariam bem em sair desta partida mesmo com um empate. Escolher: Tottenham 1, Newcastle 1.